Bu yıl 4.477 yangın çıktı! Yangınlarda kül olan araç sayısı...

HABER MERKEZİ / ANKARA - Bu yıl çıkan 4 bin 477 orman yangınında, yaklaşık 56 bin futbol sahası büyüklüğünde alana tekabül eden yaklaşık 70 milyon ağaç kül oldu. Yangınların yüzde 96’sı insan kaynaklı olarak gerçekleşirken, anız yakılmasının yanı sıra ormanlara atılan şişe, izmarit gibi atıklar da yangınlara sebep oldu.

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, “Yangın söndürme operasyonları için 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 25 bin personel, 6 bin kara aracı kullanıldı. Hava filosu 8.884 sorti yaparken, 29 bin 575 ton su bıraktı. Kiralık uçak ve helikopterlerin saatlik bedelinin 5-15 bin dolar arasında değişken kiralama ücreti bulunuyor. Personel maaşları, fazla mesai, konaklama, yakıt, yemek, bakım gibi maliyetlerde göz önünde bulundurulduğunda sadece söndürme işlemleri için 6-8 milyar TL arasında bir bütçe harcandığı tahmin edilmektedir. 1 hektarın yeniden ağaçlandırma maliyeti ise 196 bin TL’dir. 40 bin hektar alanın ağaçlandırılması için ise gerekli rakam 7-8 milyar TL’dir. Yani söndürme ve rehabilitasyon için toplam 14,2 milyar TL harcama yapılacağı görülmekte” dedi.

ÇOĞU İNSAN KAYNAKLI

Öner, cam ve plastik atıklar ile izmaritlerin ormanın sıcak, kuru ve rüzgârlı ortamında âdeta birer yangın tetikleyiciye dönüştüğünü ve ilk kıvılcımı ateşlediğini söyledi. Öner, “Bir cam şişe bir ormanı, bir izmarit milyonlarca canlıyı yok edebilir. Bunun için parolamız ‘ormana çöp bırakma, gördüğün çöpü topla, yangın riskini 112’ye bildir, sıfır atık kültürünü tabiatta da uygula” dedi.