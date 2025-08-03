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Şüpheli yangın! Kavga sesleri sonrası alevler yükseldi, karı-koca evde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şüpheli yangın! Kavga sesleri sonrası alevler yükseldi, karı-koca evde ölü bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'te bir apartmanda yangın çıktı! Evde yaşayan karı-koca ölü bulundu. Şüpheli yangın sonrası soruşturma başlatıldı.

Karabük’te bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası evde yaşayan çift ölü bulundu.

KAVGA SESLERİ SONRASI EVDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçesi Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak’ta bir apartmanın 4. katındaki daireden kavga sesleri geldiğini duyan bina sakinleri, kısa süre sonra evden dumanlar çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KARI-KOCA ÖLDÜ

İtfaiyenin müdahalesiyle dairedeki duman tahliye edilirken, sağlık ekipleri Mehmet Derya (41) ve eşi Semra Derya’nın (42) hayatını kaybettiği belirledi. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olayı duyarak apartmana gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirirken, polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ve savcının çalışmasının ardından çiftin cenazeleri Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Apartman sakinleri, çiftin kavgasının apartman dışında başlayıp evde devam ettiğini iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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