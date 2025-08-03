Mahalleli canla başla yangına koştu! Kovalarla müdahale ettiler
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına mahalleli kovalarla müdahale etti. Yangın, canla başla çalışan vatandaşların desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda elektrik tellerinden çıkan kıvılcım sonrasında yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Bu süre zarfında birlik olan mahalleli, kovalar ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Vatandaşların müdahalesi yangının büyümesini ve yayılmasını engellerken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci