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Şırnak'ta orman ve örtü yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şırnak, Orman Yangını, Örtü Yangını, AFAD, İtfaiye, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ın Balveren beldesi kırsalında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Türkiye, son 1 aydır dört bir yanında baş gösteren orman yangınlarıyla mücadele etti.

Şırnak'ta korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor - 1. Resim

ŞIRNAK'TA ÖRTÜ YANGINI

Bu kez de Şırnak'ta bir örtü yangını patlak verdi.

Balveren beldesi kırsalında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine itfaiye, AFAD, İl Özel İdare ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak ile Balveren belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, 30 personel, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, su tankeri, ilk müdahale aracı ve jandarma helikopteriyle de havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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