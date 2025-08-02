Kırklareli'nde orman yangını! Alevler kısa sürede söndürüldü
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kırklareli'nin Vize ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesi Saray Yolu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı.
ALEVLER KONTROL ALTINDA
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz