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Kırklareli'nde orman yangını! Alevler kısa sürede söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kırklareli&#039;nde orman yangını! Alevler kısa sürede söndürüldü
Vize, Orman Yangını, Yangın, İtfaiye, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesi Saray Yolu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı.

Kırklareli'nde orman yangını! Alevler kısa sürede söndürüldü - 1. Resim

ALEVLER KONTROL ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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