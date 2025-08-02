Mersin'de benzin döküp orman yaktılar! 2 şahıs tutuklandı

Türkiye, yaklaşık 1 aydır dört bir yanında baş gösteren orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Olay, Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Demirören Mahallesi Çamlıpınar Tenzile mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi.

ATEŞE VERİP KAÇMIŞLARDI

İddiaya göre, 2 şüpheli ormanlık alanı benzin kullanarak ateşe verip kaçtı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye yakın olan orman ekipleri alevlere zamanında müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınının talimatıyla ilçe jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasına şüphelilerin S.K. (26) ile S.Y. (33) olduğu belirlendi. 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerden birinin akaryakıt istasyonundan benzin almasına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın gelerek iki pet şişeye benzin alıp uzaklaşma anları yer aldı. Terör bağlantısı olmadığı belirlenen olayla ilgili soruşturma sürüyor.