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Kartal yangın son dakika: Kartal'da film seti yangını neden çıktı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kartal yangın son dakika: Kartal&#039;da film seti yangını neden çıktı?
Yangın, Kartal, İstanbul, Film Seti, İtfaiye, Polis, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Kartal ilçesinde bulunan bir film setinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi’nde yer alan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Yangın haberini alan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle çevrede görüş mesafesi düşerken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yangının, film seti olarak kullanılan bir yapım alanında başladığı öğrenildi. Set ekiplerinin olay sırasında içeride olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Kartal yangın son dakika: Kartal'da film seti yangını neden çıktı? - 1. Resim

KARTAL YANGIN SON DAKİKA

İstanbul’un Kartal ilçesinde, Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi üzerinde bulunan bir film setinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kartal yangın son dakika: Kartal'da film seti yangını neden çıktı? - 2. Resim

KARTAL FİLM SETİ YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeni şu an için netlik kazanmadı. İlk belirlemelere göre yangın, film setinin bulunduğu iş yerinde başladı ve hızla yayıldı. Yangının neden çıktığına dair inceleme başlatıldı, resmi açıklama bekleniyor.

Kartal yangın son dakika: Kartal'da film seti yangını neden çıktı? - 3. Resim

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri yoğun çaba gösterirken, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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