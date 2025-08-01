Film setinde yangın paniği! Ekipler bölgeye sevk edildi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Kartal’da film setinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Kartal'da iş yerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.
Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman oluştu.
ALEVLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru