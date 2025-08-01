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Film setinde yangın paniği! Ekipler bölgeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangın, İstanbul, Kartal, Film Seti, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kartal’da film setinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Kartal'da iş yerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.

Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman oluştu.

Film setinde yangın paniği! Ekipler bölgeye sevk edildi - 1. Resim

ALEVLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Film setinde yangın paniği! Ekipler bölgeye sevk edildi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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