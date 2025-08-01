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Bakan Kurum duyurdu: Yanan köyler yeniden ayağa kaldırılacak! Çalışmalar bir ay içinde başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Kurum duyurdu: Yanan köyler yeniden ayağa kaldırılacak! Çalışmalar bir ay içinde başlıyor
Orman Yangını, Konut, Yenileme, Bilecik, İzmir, Seferihisar, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde çıkan orman yangınlarında hasar alan konutlara ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, yanan konutların yenilerinin yapılacağını duyurarak, ilk Bilecik'te 69, İzmir Ödemiş'te 138, Seferihisar'da ise 143 olmak üzere toplamda 350 konutun ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde çıkan orman yangınlarından etkilenen konutların yerine yenilerinin yapılacağını duyurdu.

Bakan Kurum duyurdu: Yanan köyler yeniden ayağa kaldırılacak! Çalışmalar bir ay içinde başlıyor - 1. Resim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir, Bilecik, Bursa, Karabük, Aydın, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Hatay, Sakarya ve Uşak'ta meydana gelen orman yangınlarında oluşan tahribata ve yapılacak çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum duyurdu: Yanan köyler yeniden ayağa kaldırılacak! Çalışmalar bir ay içinde başlıyor - 2. Resim

"TOPLAMDA 350 KONUTUN İHALE SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

Bakan Kurum, paylaşımında 11 ilde başlayacak inşa çalışmalarına yönelik şu ifadelere yer verdi:

"İzmir, Bilecik, Bursa, Karabük, Aydın, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Hatay, Sakarya, Uşak’ta 11 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen yapı sayımız 396’sı konut olmak üzere toplam 632 bağımsız birime ulaşmıştır. İzmir ve Bilecik’te AFAD hak sahipliği çalışmalarını tamamladı. Hak sahibi vatandaşlarımız için Bilecik’te 69, İzmir Ödemiş’te 138, Seferihisar’da 143 olmak üzere toplamda 350 konutun ihale sürecini başlattık. Ağustos ayı içinde temelleri atacağız en geç 1 yıl içinde de konutlarımızı afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz."

Bakan Kurum duyurdu: Yanan köyler yeniden ayağa kaldırılacak! Çalışmalar bir ay içinde başlıyor - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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