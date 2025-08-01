Bakan Kurum duyurdu: Yanan köyler yeniden ayağa kaldırılacak! Çalışmalar bir ay içinde başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde çıkan orman yangınlarından etkilenen konutların yerine yenilerinin yapılacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir, Bilecik, Bursa, Karabük, Aydın, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Hatay, Sakarya ve Uşak'ta meydana gelen orman yangınlarında oluşan tahribata ve yapılacak çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"TOPLAMDA 350 KONUTUN İHALE SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

Bakan Kurum, paylaşımında 11 ilde başlayacak inşa çalışmalarına yönelik şu ifadelere yer verdi:

"İzmir, Bilecik, Bursa, Karabük, Aydın, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Hatay, Sakarya, Uşak’ta 11 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen yapı sayımız 396’sı konut olmak üzere toplam 632 bağımsız birime ulaşmıştır. İzmir ve Bilecik’te AFAD hak sahipliği çalışmalarını tamamladı. Hak sahibi vatandaşlarımız için Bilecik’te 69, İzmir Ödemiş’te 138, Seferihisar’da 143 olmak üzere toplamda 350 konutun ihale sürecini başlattık. Ağustos ayı içinde temelleri atacağız en geç 1 yıl içinde de konutlarımızı afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz."