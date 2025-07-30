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Bakan Kurum'dan orman yangınları açıklaması: 7 ilde 66'sı konut 132 bağımsız birim ağır hasarlı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Kurum&#039;dan orman yangınları açıklaması: 7 ilde 66&#039;sı konut 132 bağımsız birim ağır hasarlı
Karabük, Bilecik, Sakarya, Uşak, Antalya, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karabük, Bilecik, Sakarya, Uşak, Antalya, Bursa ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarında 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yangında zarar gören tüm şehirlerde afetin izinin hızla silineceğini belirten Kurum, 20 Temmuz'dan bu yana meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

"TOPLAM 132 BAĞIMSIZ BİRİM AĞIR HASARLI VEYA YIKIK"

Bakan Kurum, "Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar, Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Uşak'ta 13, Antalya'da 7, Bursa'da 5, Kahramanmaraş'ta 5 olmak üzere 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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