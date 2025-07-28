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Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek, Bakan Kurum'un planını anlattı: 2-3 yıl içinde 500 bin adet üretilecek 

Bakan Şimşek, Bakan Kurum'un planını anlattı: 2-3 yıl içinde 500 bin adet üretilecek 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Şimşek, Bakan Kurum&#039;un planını anlattı: 2-3 yıl içinde 500 bin adet üretilecek 
Konut, Arz, Sosyal Konut, Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut arzının hayat pahalılığıyla mücadelede en kritik değişken olduğunu belirtti. Bakan Kurum'un bu konuda muazzam bir performans gösterdiğini belirten Bakan Şimşek, "Biz işin finansal ayağı anlamında yetişemiyoruz, zorlanıyoruz. Kendisinin planı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önemli açıklamalarda bulundu. Konut arzıyla ilgili konuşan Bakan Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gösterdiği performansı övdü. 

"MUAZZAM BİR PERFORMANS" 

Şimşek, Bakan Kurum’un konut arzına yönelik çabalarını "Muazzam bir performans, biz yetişemiyoruz" diye değerlendirdi. Şimşek konu hakkında şunları söyledi: 

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla bir toplantı yaptık. Bakanımız Murat Bey hakikaten muazzam bir hızlı gidiyor, büyük bir performans var yani hakkını vermek lazım.

Bakan Şimşek, Bakan Kurum'un planını anlattı: 2-3 yıl içinde 500 bin adet üretilecek  - 1. Resim

"İŞİN FİNANSAL AYAĞI OLARAK YETİŞEMİYORUZ" 

Biz işin finansal ayağı anlamında yetişemiyoruz, zorlanıyoruz. Kendisinin planı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek. Bu da ağırlıklı olarak büyük şehirlerde. Kendilerinin planları bunlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum; konut arzı hayat pahalılığıyla mücadele de en kritik değişken, bunu para politikasıyla çözemeyiz. Bakın düşük faizle bu konu çözülmez. Konut arzının artması lazım, bunu artırmak için de bir seferberlik lazım."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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