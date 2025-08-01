OGM’den ‘OTAĞ kurdu, yerinden kıpırdamadı’ başlıklı habere yalanlama

Türkiye, yaz mevsiminin başlangıcından bu yana, dört bir yanını saran yangınlarla mücadele ediyor.

Yangınların bazıları insan kaynaklı, bazıları ise anormal hava koşulları nedeniyle çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), SÖZCÜ Gazetesi'nde yer alan 'Otağ kurdu, yerinden kıpırdamadı' manşetine ilişkin açıklama yaptı.

OGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Otağ uçağının son yangınlarda ‘hiç ortada görünmediği’ ifadeleri asılsızdır. Dünyada yangın yönetim uçağı kullanan 5 ülkeden biriyiz. OTAĞ yangın yönetim uçağımız, 2025’te 246 saat uçuş yaparak 206 orman yangınını haritalamıştır. Yalnızca 20-27 Temmuz haftasında, 76 saatten fazla havada kalarak yangın sahalarına ait yüksek hassasiyetli görüntüleri yangın yönetim merkezine aktarmıştır. OTAĞ, yangınla mücadelenin havadan koordinasyonunu sağlayan, anlık veriyle karar süreçlerini yöneten kritik bir unsur olarak görevini en yüksek etkinlikle sürdürmektedir.

OTAĞ UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Orman yangınlarıyla mücadelede ileri teknoloji ürünü olan yangın yönetim uçağı “Otağ”, yangın bölgelerinden elde ettiği verileri anlık olarak yetkililere ulaştırarak hızlı ve etkili karar alma süreçlerine katkı sağlıyor.

Orman Genel Müdürlüğü envanterinde yer alan Otağ, en son teknolojiyle donatılmış yangın yönetim uçağı olarak dikkat çekiyor. Türkiye, bu sınıfta hava aracı kullanan dünyadaki 5. ülke konumunda bulunuyor.

Uçakta 2 farklı kamera ve uydu iletişim sistemleri yer alıyor. Arazi üzerinden elde edilen tüm veriler, anlık olarak ilgili birimlerin istifadesine sunuluyor. Aynı zamanda bölgedeki ormancılık faaliyetleri, yüksek çözünürlüklü görüntülerle takip edilebiliyor.

Otağ'da bulunan TK-9 kamerası, 7 farklı bant genişliğinde görüntü üretebiliyor ve yüksek çözünürlükle analiz edilebilir veri sağlıyor. Bu sistem sayesinde çekim yapılan bölgelerde sıcak noktalar da tespit edilebiliyor.

İletişimin kesildiği sarp ve dağlık arazilerde ise uydu donanımı sayesinde tekrar bağlantı kurulabiliyor.