OGM 3477 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı sonuçları için gözler ogm.gov.tr adresinde!

OGM 3 bin 477 işçi alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 28 Mart'ta biten başvuruların sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle sosyal medyada açılan başlık TT oldu. Gözler Orman Genel Müdürlüğü resmi sitesinden yapılacak işçi alımı sonuçları açıklandı duyurusunda...

Orman Genel Müdürlüğü, 3 bin işçi alımı için başvuruları 17-28 Mart tarihlerinde almıştı. Başvuruların bitmesinin ardından yaklaşık iki ay geçmesine rağmen OGM işçi alımı sonuçlarının açıklanmaması, başvuru yapanların gündeminde yer alıyor.

OGM 3477 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı, yazılı veya sözlü sınavla değil KPSS puan sıralamasına göre yapılacak. 28 Mart'ta sona eren başvuru sonrasında OGM işçi alımı sonuçları her an açıklanabilir. Fakat kurumdan net bir tarih açıklaması gelmedi.

OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS puanına göre yapılacak OGM işçi alımı sonuçları, OGM resmi sitesi www.ogm.gov.tr veya isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr​ üzerinden açıklanacak. Adaylara sonuçlar için yazılı tebligat yapılmayacak.

KADRO DAĞILIMI NASIL?

OGM'nin alım yapacağı 3.477 sözleşmeli destek personeli kadrosu şu şekilde:​

2.674 (iki bin altı yüz yetmiş dört) adet Destek Personeli (Şoför – Operatör) ve 803 (Sekiz yüz üç) adet Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olmak üzere toplam 3477 (üç bin dört yüz yetmiş yedi) adet sözleşmeli destek personeli alınacak.