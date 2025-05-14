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ÖSYM sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ÖSYM sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinden, yani bugün saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına erişmek için tıklayınız.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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