Şırnak'ta orman yangını! Alevler kontrolden çıktı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünün Harguri bölgesinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Arazinin sarp ve ormanlık olması da müdahaleyi güçleştirirken, yangın söndürme çalışmalarına katılan köylüler ve jandarma ekipleri, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor.