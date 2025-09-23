Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ona "altın" da deniyor! Susamda hasat başladı, kilosu 140 lira

Antalya'da "altın" olarak da anılan susamda bu yıl 4 bin ton rekolte bekleniyor. Hasada başlanan susamın kilosunun 140 liradan alıcı bulması bekleniyor.

Manavgat'ın başta yağ oranı olmak üzere birçok özelliğiyle en kaliteli susam olma özelliğine sahip tescilli "altın susam"ın hasadı başladı.

Ona "altın" da deniyor! Susamda hasat başladı, kilosu 140 lira - 1. Resim

Sarılar Mahallesi Hüseyin Efendi Caddesi üzerindeki 6 dönümlük tarlasında ürün hasadı yapan Ali Durmaz, bu yılın verimde geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"BU YIL 130-140 LİRADAN ALICI BULACAĞINA İNANIYORUM"

"Bu yıl ilk ektiğim ürün su altında kaldığı için doğrudan sürerek ikinci ekimi yaptım. Üzerindeki başaklar da çok iyi. İlaç ve gübre vermediğim, işçi çalıştırmadığım için yakıt ve tohum olarak toplam 6 bin lira dolayında masrafım oldu. 6 dönümden 60 dolayında gümül oluştu. Her gümülden ortalama 2 kilo yani 10'ar kilo susam olacağını tahmin ediyorum. Toplam 600 kilo susam bekliyorum. Bu yıl 130-140 liradan alıcı bulacağına inanıyorum"

Ona "altın" da deniyor! Susamda hasat başladı, kilosu 140 lira - 2. Resim

"ARTIK TARIMDA İŞÇİ BULAMIYORUZ"

Ali Durmaz'ın oğlu Osman Durmaz ise otelde muhasebeci olarak çalıştığını belirterek, "Ne yazık ki artık tarımda işçi bulamıyoruz. Şu an biz ürünümüzü imece usulü akraba ve komşularımızla kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ona "altın" da deniyor! Susamda hasat başladı, kilosu 140 lira - 3. Resim

Manavgat altın susamının kilosunun geçen yıl 125 liradan satıldığı, bu yıl artan maliyetlere rağmen susamın fiyatının çok az değişmesi nedeniyle geçen yıl 45 bin dönüm alanda susam ekimi yapıldığı, 3 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

Ona "altın" da deniyor! Susamda hasat başladı, kilosu 140 lira - 4. Resim

Manavgat altın susamı, aroması ve yağı ile öne çıkan özelliğe sahip. Diğer susamların yağ oranı yüzde 40 civarında iken Manavgat'ta yetişen susamın yağ oranının yüzde 60 seviyelerinde olduğu bilimsel analizlerle de kanıtlandı. Ürün Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nca coğrafi işaret alınarak tescil ettirildi.

