Manavgat'ta alevler villalara dayandı, ilk koşan otel müşterileri oldu

Antalya'daki yangın kabusu ikinci gününe girerken, alevler bu kez Manavgat’ta ortaya çıktı. Side-Kumköy yolu üzerindeki turistik tesislerin karşısında bulunan makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangın villaların bahçesine kadar ulaştı. Bazı villaların bahçesindeki ahşap oturma grupları zarar gördü.

MÜŞTERİLER YANGIN TÜPLERİYLE KOŞTU

Yangına ilk müdahaleyi olay yerinin yakınında bulunan oteldeki personeller ile müşterileri yangın tüpleriyle yaptı.

İlgili Haber Yeni görüntülere ulaşıldı! Kartalkaya yangın faciası davası lisenin spor salonunda görülecek

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve orman arazözleri, iş makinelerinin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışması yapılıyor.