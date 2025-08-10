Sahte altınlarla kuyumcu kuyumcu dolaştı, gerçeği WhatsApp grubu ortaya çıkardı

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz aralık ayında kuyumcu kuyumcu dolaşan Güzellik Uzmanı Okşan Ünlü, elindeki sahte altınları bozdurdu. Her kuyumcu dükkânında farklı miktarlarda altın bozduran Ünlü, ilk dükkânda 4 gram altın bozdurup 11 bin 980 lira aldı. Sonrasında başka bir kuyumcuya giren kadın, burada da 2 gram altın bozdurup 6 bin lira elde etti.

KUYUMCU, BAŞKA MÜŞTERİYE SATTI

Üçüncü dükkâna giren Ünlü, burada ise 2 gram ve 1 tane de 0.5 gram altını bozdurup 7 bin 500 lira aldı. Bu kuyumcu, sahte olduğunu bilmeden kadının bozdurduğu 2 gram altını başka bir müşteriye sattı.

WHATSAPP MESAJI OYUNUNU BOZDU

Sabah'ın haberine göre; dolandırıcı kadın son kuyumcuda yakayı ele verdi. Burada da 2 gram, 2 tane de 0.5 gram altın bozdurmak isteyen Ünlü'nün elindeki altınların sahte olduğu dükkân çalışanının dikkatinden kaçmadı. Bu sırada kadının kamera görüntüleri esnafın kendi aralarında oluşturduğu WhatsApp grubunda "dolandırıcı" diye paylaşıldı.

Kuyumcular, altın suyuna batırdıkları gramların sahte olduğunu anlayınca şikâyetçi oldu.

ALTINLARI EVE GİTMEK İÇİN BOZDURMUŞ

Polis ekiplerine teslim edilen ve 25 bin 480 liralık altın bozduran Okşan Ünlü ifadesinde, cezaevinden birkaç ay önce çıktığını, ailesinin kendisini reddetmesiyle maddi-manevi çöküş yaşadığını söyledi.

Altınları 'Şeref' adlı bir kişiden aldığını belirten Ünlü, "Olay günü, önce kardeşim para istediği için bozdurdum, sonra ihtiyaçlarım için bozdurdum, daha sonra da evime gitmek için nakit param kalmadığı için bozdurdum" dedi.