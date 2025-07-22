Pendik Belediyesi'nde 'termos' ve 'fincan takımı' iddiası! AK Partili belediye başkanı canlı yayında cevap verdi

Pendik Belediyesi'nin 36 bin adet termos, 50 bin kahve seti alarak kamuyu zarara uğrattığı hatta TÜGVA'ya yardım ettiğine yönelik iddialara Belediye Başkanı Ahmet Cin'den TGRT Haber canlı yayınında cevap geldi.

CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk dalgasının ardından gözler AK Partili belediyelere çevrildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, en çok soruşturmanın AK Partili belediyelere açıldığını söylemişti. Pendik Belediyesi, termos ve fincan seti üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddialarıyla gündeme geldi. Söz konusu iddialara Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin TGRT Haber canlı yayınında cevap verdi. Taksim Meydanı programına katılan Cin, söz konusu iddiaları yalanladı.

PENDİK BELEDİYESİ'NDE TERMOS VE FİNACAN TAKIMI İDDİASI

CHP'li meclis üyeleri Pendik Belediyesi’nin 6 milyon 480 bin TL harcayarak 36 bin adet termos satın aldığı, 1 milyon 200 bin TL’ye de 5 bin fincan seti aldığını ve 2024 yılında yaklaşık 1,2 milyar TL değerinde arsa satışı gerçekleştirdiğini, bu rakamla İstanbul’da en fazla arsa satan belediyelerden biri olduğunu iddia etti.

VAKFA DEĞİL ÖĞRENCİLERE TERMOS DAĞITIMI YAPTIK

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik 750 bin nüfusu olan İstanbul'un en büyük 3. ilçesi. 145 bin tane öğrenci var. Biz öğrencilerimize termos dağıtımı yaptık. Neden yaptık? Ekonomik olarak katkı sunmak ve çevre duyarlılığımızdan dolayı, plastik kullanılmasın, sağlıklı beslenme olsun diye yaptık. Bunu yaparken herhangi bir vakfa veya kuruma yapmadık. Pendik'te 145 bin öğrenciye termos dağıttık. Her yıl ilkokula başlayan 12 bin öğrencimize de dağıtım yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜGVA'NIN DA ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNİN DE KİRASINI BİZ ÖDÜYORUZ

TÜGVA'nın kirasının ödendiği ile ilgili iddialara cevap veren Ahmet Cin, "Evet TÜGVA'nın kirasını ödüyoruz. Pendik'te 450 civarında STK var. Biz bu STK'lara tüm imkanlarımızla destek vermeye devam ediyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin de TÜGVA'nın da kirasını ödüyoruz" diye konuştu.

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1.2 MİLYARLIK ARSA SATILDI MI?

Ahmet Cin, 1,2 milyar TL değerinde arsa satışı iddialarını da cevapladı. Cin, "O kadar arsamız olsa çok memnun oluruz. Kaynak sıkıntımız var. İyi olurdu. Kaynak üretmek adına arsa üretimi yapıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz zaman da satışını yapıyoruz. Bunu büyükşehir belediyeleri de ilçe belediyeleri de yapıyor. Keşke olsa da kaynak üretimi yapsak. Biz 7 yılda en çok yatırım yapan belediye olmayı sürdürüyoruz. Bütçemizin yüzde 45'ini yatırıma ayırıyoruz. İstanbul'da sosyal yardım yapan belediyeler arasındayız. Pendik Belediyesi vadesi gelmiş borcu olmayan bir belediyedir. SGK borcumuz da yok." ifadelerini kullandı.