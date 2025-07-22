Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması büyüyor: 3 kişiye daha gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında biri genel sekreter yardımcısı, biri şube müdürü, biri memur 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı. Böcek'in tutukluğuna yönelik itiraz reddedildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında biri genel sekreter yardımcısı, biri şube müdürü, biri memur 3 kişi gözaltına alındı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.