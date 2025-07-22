Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması büyüyor: 3 kişiye daha gözaltı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2025 09:52 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 10:04 - Güncelleme:

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında biri genel sekreter yardımcısı, biri şube müdürü, biri memur 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı. Böcek'in tutukluğuna yönelik itiraz reddedildi. Öte yandan soruşturma kapsamında biri genel sekreter yardımcısı, biri şube müdürü, biri memur 3 kişi gözaltına alındı. OLAYIN GEÇMİŞİ Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. İlgili Haber CHP'li belediyede skandal! İş adamı rüşvet görüşmesini gizlice kaydetmiş: Menderes'te parayı basan ruhsat alıyor Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar