CHP'li belediyede skandal! İş adamı rüşvet görüşmesini gizlice kaydetmiş: Menderes'te parayı basan ruhsat alıyor

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi, inşaat ruhsatları için müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiasıyla gündeme geldi. İş adamı Harun Karakaya, yaklaşık 1,5 yıl önce kendisinden rüşvet istendiğini öne sürdüğü anları ses kaydına alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Karakaya, "Son 3 ayda parayı basan herkes ruhsat alıyor. Menderes'te şu anda müteahhitler 'yolunacak kaz' olarak görülüyor. Belediye Başkanı, başkan yardımcısı, İmar Müdürlüğü... Hepsi bu rüşvet ağına dahil" dedi.

İş adamı Harun Karakaya, İzmir Menderes Belediyesi'nin eski ve yeni yönetimine yönelik çok konuşulacak rüşvet iddialarında bulundu. Önceki dönem Belediye Başkanı Erkan Özkan'ın kendisinden villa başına 50 bin TL olmak üzere toplam 800 bin TL rüşvet talep ettiğini belirten Karakaya, Özkan'ın yanı sıra İmar Müdürü İbrahim Yalça ve Şantiye Şefi Serper Dikmen'in de aralarında bulunduğu isimler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Harun Karakaya

"ESKİ İNŞAATLARIM MÜHÜRLENDİ, YENİSİNE RUHSAT VERİLMEDİ"

Karakaya, savcılığa rüşvet istendiği anlara ait ses kayıtlarını vermesinin ardından Menderes Belediyesi'nin yeni dönem başkanı ve İmar Müdürlüğü'nün harekete geçtiğini; geçmişte yaptığı inşaatların mühürlendiğini, yeni yapılacak inşaata ise çeşitli gerekçelerle ruhsat verilmediğini öne sürdü. İddialarının yalnızca kendi dosyasıyla sınırlı olmadığını belirten Karakaya, Menderes Belediyesi'nde ruhsat süreçlerinde başka müteahhitlerden de rüşvet alındığını savundu.

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"O GÜNDEN SONRA BAŞIMA GELMEYEN KALMADI"

Yaklaşık 10 yıldır Menderes ilçesinde inşaat işiyle uğraştığını dile getiren Harun Karakaya, "Menderes'te 32 villalık proje yapacağım ama aralık ayından beri ruhsatımı alamıyorum. Bin bir türlü zorluk çıkarılıyor, hatalı imar durumları veriliyor. Ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Dürüst ve düzgün çalışan insanlar ruhsatlarını alamıyor. Özellikle son 3 ayda parayı basan herkes oturma ruhsatlarını alabiliyor. Menderes Belediyesi şu anda bu halde. Daha önceki dönemlerde bu tür sıkıntılar yaşamamıştım. Benim başıma bunların gelmesinin nedeni, yaklaşık 1,5 yıl önce Menderes Belediyesi'ne ait rüşvet ses kayıtlarını savcılığa teslim etmemdir. O günden sonra başıma gelmeyen kalmadı. Bana, Harun Karakaya'ya, inşaat yaptırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Menderes Belediyesi'nde şu an müteahhitler adeta 'yolunacak kaz' olarak görülüyor. Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı, İmar Müdürlüğü hepsi bu rüşvet ağına dahil. Bu kadar açık şekilde yapılan usulsüzlükler karşısında çaresiz kaldık" şeklinde konuştu.

"MENDERES MÜTEAHHİTLERİNE YARDIM EDİN, BİZİ BİTİRECEKLER"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel'e seslenen Karakaya, "Valim, İçişleri Bakanım, Kaymakamım ve Başsavcım... Ne olur bize yardım edin. Bu rüşvet düzeni artık son bulsun. Dürüst çalışan müteahhitlerin arkasında durun ki bu düzen değişsin. 2 gün önce sosyal medyadan Sayın Özgür Özel'e de çağrıda bulundum. Ne olur Menderes müteahhitlerine yardım edin, bizi bitirecekler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Mülkiye müfettişleri buraya gelsin, son 3-4 ayda neler döndüğünü incelesin. Sayın Özgür Özel, Manavgat'ta nasıl soruşturma başlattıysanız, lütfen burada da aynısını yapın. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi. Bu görev size düşer. Bizim sesimizi duyun" ifadelerini kullandı.