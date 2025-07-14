Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP'li belediye binasını bastılar! İzmir'de işten atılan işçiler ile polis arasında arbede çıktı

CHP'li belediye binasını bastılar! İzmir'de işten atılan işçiler ile polis arasında arbede çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;li belediye binasını bastılar! İzmir&#039;de işten atılan işçiler ile polis arasında arbede çıktı
İzmir, Belediye, İşçiler, Eylem, Protesto, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın son iki haftada 400 işçiyi kapı önüne koymasının ardından işçilerin 9 Temmuz'da başlattıkları eylemler devam ediyor. İşçiler bugün İzmir Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplanan işçiler, Belediye Meclis Toplantısı'nın yapıldığı binayı bastı. Göstericiler ile polis arasında arbede çıktı.

Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde krizler bitmek bilmiyor. DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca binlerce işçinin 29 Mayıs günü greve gitmiş, İzmir'de çöp dağları oluşmuştu. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eylül ayında yapılması öngörülen maaş artışından vazgeçmesini istemiş aksi takdirde 1030 işçiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Cemil Tugay'ın ilk etapta sorgusuz sualsiz 400 işçiyi kapı önüne koymasına işçilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

CHP'li belediye binasını bastılar! İzmir'de işten atılan işçiler ile polis arasında arbede çıktı - 1. Resim

İşten atılan işçilerin 9 Temmuz'da başlattıkları eylemlerde bugün arbede çıktı.

CHP'li belediye binasını bastılar! İzmir'de işten atılan işçiler ile polis arasında arbede çıktı - 2. Resim 

İŞTEN ATILAN İŞÇİLER BELEDİYE BİNASINI BASTI

İzmir Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) öncülüğünde başlattıkları eylemlerine devam etti.  İzmir Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplanan işçiler, Belediye Meclis Toplantısı'nın yapıldığı binanın bulunduğu Kültürpark'a kadar yürüdü. İşçiler Belediye Meclis Toplantısı'na girmek istedi.

İşçiler ile polis ve güvenlik görevlileriyle arbede yaşadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kayıt alanı dışındaki okullara tercih yapabilir mi? 2025 LGS yerleştirme süreci merak konusu olduSuriye'nin güneyindeki çatışmalar sonrası Türkiye'den ilk açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suriye'nin güneyindeki çatışmalar sonrası Türkiye'den ilk açıklama - GündemSuriye'deki çatışmalar sonrası Türkiye'den ilk açıklamaİstanbul'da "yüksek sesli müzik" gerginliği! Polislere saldırdılar, Valilikten açıklama geldi - GündemPolislere saldırdılar, Valilikten açıklama geldiCHP'den 'Manavgat görüntüleri' kararı! 3 isim için kesin ihraç talep edildi - Gündem3 isim için kesin ihraç talep edildi!Samsun istiklal madalyasına 101 yıl sonra kavuşacak - GündemSamsun istiklal madalyasına 101 yıl sonra kavuşacakTutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı - GündemMuhittin Böcek hastaneye kaldırıldı9 yıldır temizlik dahi yapılmıyor! 15 Temmuz'da Erdoğan'a suikast izleri Marmaris'teki otelde tazeliğini koruyor - GündemMarmaris'teki otelde 15 Temmuz'un izleri korunuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...