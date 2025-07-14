CHP'li belediye binasını bastılar! İzmir'de işten atılan işçiler ile polis arasında arbede çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 19:45 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 20:01 - Güncelleme:

İzmir, Belediye, İşçiler, Eylem, Protesto, Haber

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın son iki haftada 400 işçiyi kapı önüne koymasının ardından işçilerin 9 Temmuz'da başlattıkları eylemler devam ediyor. İşçiler bugün İzmir Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplanan işçiler, Belediye Meclis Toplantısı'nın yapıldığı binayı bastı. Göstericiler ile polis arasında arbede çıktı.

Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde krizler bitmek bilmiyor. DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca binlerce işçinin 29 Mayıs günü greve gitmiş, İzmir'de çöp dağları oluşmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eylül ayında yapılması öngörülen maaş artışından vazgeçmesini istemiş aksi takdirde 1030 işçiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Cemil Tugay'ın ilk etapta sorgusuz sualsiz 400 işçiyi kapı önüne koymasına işçilerden tepkiler gelmeye devam ediyor. İşten atılan işçilerin 9 Temmuz'da başlattıkları eylemlerde bugün arbede çıktı. İŞTEN ATILAN İŞÇİLER BELEDİYE BİNASINI BASTI İzmir Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) öncülüğünde başlattıkları eylemlerine devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplanan işçiler, Belediye Meclis Toplantısı'nın yapıldığı binanın bulunduğu Kültürpark'a kadar yürüdü. İşçiler Belediye Meclis Toplantısı'na girmek istedi. İşçiler ile polis ve güvenlik görevlileriyle arbede yaşadı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak