İzmir'de yolsuzluk soruşturması! Usulsüz ihalelere ayrı ayrı dava açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.’deki usulsüz ihalelerle ilgili iki ayrı iddianame hazırlandı. Şirketin eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında kamu davası açıldı.

İzmir’de İZBETON A.Ş.’de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, şirketin eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında iki ayrı kamu davası açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iki ayrı iddianame, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.’de gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüz ihalelerle ilgili yürütülen soruşturmalar sonucunda hazırlandı.

SORUŞTURMALARIN DETAYLARI

Birinci soruşturmada, 2023 yılında “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı” ile 2024 yılında “Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı” ihalelerinde “edimin ifasına fesat karıştırma” suçunun işlendiği iddia edildi. Bu kapsamda İZBETON A.Ş. eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 30’u tutuklu 56 şüpheli hakkında 16 Temmuz 2025 tarihinde iddianame düzenlendi ve dava açıldı.

İkinci soruşturma ise İzmir genelinde “Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması” işlerine yönelik ihaleleri kapsadı. Bu dosyada da “ihaleye fesat karıştırma” ve “edimin ifasına fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi. Heval Savaş Kaya’nın da aralarında yer aldığı 20’si tutuklu 44 şüpheli hakkında aynı tarihte ikinci bir iddianame de hazırlandı.

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