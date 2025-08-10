Rüzgar tersine dönecek! İslam Memiş'ten çarpıcı değerlendirme: Altın, gümüş, döviz, borsa...

Piyasalarda kritik dönemeç kapıda! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselişin yerini geri çekilmeye bırakabileceği uyarısında bulundu. Borsa İstanbul’dan dövize, altından gümüşe kadar önemli piyasa sinyallerini değerlendiren Memiş, yatırımcılara önümüzdeki haftalarda yaşanabilecek hareketliliklere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş

YouTube kanalındaki video için "Rüzgar tersine dönecek" başlığını atan İslam Memiş'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

BORSA İSTANBUL: UZUN VADEYİ HEDEF ALARAK PLANLAMA YAPIN

"Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 10.972 puan seviyesinden tamamladı. Borsa İstanbul 100 endeksinde yine yıl sonuna kadar yükseliş beklentimiz devam etmekte. 11.800-12.000 puan seviyesi. Ancak teknik olarak düzeltmeler yaşanmadığı için aşağıda endeks tarafında düzeltme yapması gereken alanlar var. En kötü ihtimal 10.450, daha aşağılar var ama bu taraftaki teknik olarak satışların gelmemesi yine risk barındırmaya devam ediyor. O yüzden endeks bazındaki yükselişler özellikle hisse tarafındaki getirilerin de yükseleceği anlamına gelmiyor. O yüzden borsada işlem yapan arkadaşlarımızın yine uzun vadeyi hedef alarak planlama yaparsa daha isabetli olacağını söyleyebilirim. Yine yeni gelecek olan arkadaşlarımızın da biraz daha sabırla beklemesi gerektiğini şahsen düşünüyorum. Borsa tarafında giriş için zaman alım fırsatları sunacağı teknik düzeltmeler beklemeye devam ediyoruz.

DÖVİZ: FIRSATLARI KAÇIRANLAR BEKLESİN

Dolar kuru 40 lira 68 kuruş seviyesinde. Burada yatay, stabil. Burada yorumlanacak bir şey yok. Yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Uluslararası piyasalarda Euro/Dolar paritesi 1.0640 seviyesinden haftayı tamamladı. Yine 1.16 seviyesinin aşağısında destek seviyeleri var. Tekrar bu destek seviyelerine geri çekilme ihtimali kuvvetli. Alım için tekrar fırsat kollayan arkadaşlarımız var. Mesela 1.14 seviyesinde kaçıran arkadaşlarımız var, 1.15 seviyesini kaçıran arkadaşlarımız var. Onlara da diyorum ki evet bu fırsatları kaçırdınız ancak yine Euro/Dolar paritesinde bir alım fırsatı gelebilir. 1.1650 seviyesinin aşağısına sarkmalarda yine yorumlarız nereden almamız gerektiğini. Ama tekrar bugüne kadar almamış, almayı ihmal etmiş veya o fırsatları kaçırmış olan arkadaşlarımızın bence sabırla beklemesi gerektiğini söyleyebilirim.

ALTIN PİYASASI: GERİ DÖNÜŞ YOLDA

Uluslararası piyasalarda ons altın 3411 dolar seviyesine kadar yükselirken, haftayı 3397 dolar seviyesinden tamamladı. Yani ons altın tarafında takip edeceğimiz bant aralığı aşağıda 3305, yukarıda 3385 dolar seviyesi. 3385 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yukarıda 3440-3500 dolar seviyesi ile alakalı uyarılarımı tekrar anımsatmak isterim. Geçen hafta çeşitli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerden bir tanesi de Amerika'nın İsviçre altınlarına uygulayacağı %36'lık bir vergi açıklamasıydı. Bu haber akışının gelmesiyle birlikte ons altın 3385 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdı ve 3410 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerine devam etti. Ve haftalık kapanışta da yine 3385 dolar seviyesinden uzaklaşmak istemeyen bir direnç seviyesi var karşımızda.

Yine geçen haftanın gündemi Amerika-Rusya gerginliğiydi. Trump'la Putin arasındaki görüşme gerçekleşecek mi? Trump'ın vermiş olduğu süre doluyor. Acaba küresel piyasalarda yeni bir savaş gerginliği mi yaşayacak diye piyasalar nefesini tutmuştu. Bütün dünya nefesini tutmuştu, Cumartesi gününü yani bugünü bekliyordu. Bu tarafta iki ihtimali değerlendirdik geçen hafta. Olumlu bir haber akışı gelirse düşüş, yani bir kırılma aşağı yönlü bir kırılma; olumsuz bir haber akışı gelirse de yukarı yönlü bir kırılma, yani 3385 dolar seviyesinin üzerinde 3440 dolar seviyesinden bahsetmiştim. Ve dolayısıyla da o beklediğimiz açıklama dün akşam saatlerinde geldi. Trump ve Putin 15 Ağustos Cuma günü bir araya gelecekler, buluşacaklar ve dolayısıyla da bu gerginliğin olmadığını, yüksek bir tansiyonun olmadığını hep beraber gördük. Ama yine geçen haftaki yorumlarıma atıfta bulunarak diyorum ki çok güzel bir manipülasyon yapıyorlar. Piyasayı oyalıyorlar ve dolayısıyla yukarıdan da mal satıyorlar şu an ve bu operasyonu çok mantıklı bir şekilde yaptılar. Her ne kadar böyle 3400 dolar seviyesi üzerinde ataklar görsek de yine akşam saatlerinde Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi: "Biz İsviçre altınlarına vergi uygulamayacağız. Rapor yanlış anlaşıldı" diyerek geri adım attılar.

İlk önce altın tarafına da yeni vergiler giriyor diye bir hamle yapılırken, bir fiyatlama içinde olurken hemen piyasa kapandıktan sonra bir açıklama geldi; "Rapor yanlış anlaşıldı. Biz İsviçre'den gelen altınlara vergi uygulamayacağız" açıklaması geldi. Dolayısıyla da hem Putin-Trump arasındaki görüşme hem İsviçre'deki altınların getirilmesi noktasındaki ek vergi yükümlülüklerine karşı "yanlış anlaşıldı, böyle bir şey yok, böyle bir vergi uygulanmayacak" açıklaması ister istemez altın fiyatlarında yine önümüzdeki hafta bir geri dönüşü bize işaret ediyor.

"ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE PİYASAYI KEKLEDİLER"

Geçen hafta şu uyarıyı yapmıştım arkadaşlar; "Ons altın 3385 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bizim kırmızı çizgimiz 3385 dolar seviyesi. Eğer burası yukarı yönlü kırılırsa 3440. Eğer bir savaş gerginliği yaşanırsa 3500 dolar seviyesi." Ancak bu piyasanın ben manipüle edildiğini düşündüğüm için tekrar düşüş yönlü öngörüm devam ettiği için geçen hafta yine bankada altını veya gümüşü olan arkadaşlarımıza fizikiye çevirmek için aslında bir fırsat olduğunu da açıklamıştım. Nitekim bu düşüncem yine geçerliliğini korumakta. Geçen hafta ons altın, ons gümüş, gram altın veya gram gümüş tarafında yaşanan bu yükselişleri fizikiye dönmek için fırsat olarak gören arkadaşlarımız vardı. Onları ben buradan tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki haftadan itibaren bu geri çekilmeleri görünce ne demek istediğim daha net bir şekilde anlaşılmış olacak. O yüzden piyasada bildiğim manipülasyon yapıyorlar. Bu manipülasyonla birlikte fiyatlamaları yapıyorlar, yüksekten malı satıyorlar. Ondan sonra da hemen akşam saatlerinde piyasa kapandıktan sonra yok efendim rapor yanlış anlaşıldı, yok efendim Trump ve Putin 15 Ağustos şurada görüşecek falan filan açıklamaları oluyor. Dolayısıyla da çok güzel bir şekilde piyasayı yine keklediler. Ancak önümüzdeki haftadan itibaren her ne kadar 3305 dolar seviyesine geri çekilme ile alakalı bir beklentim olsa da yine burada Ağustos ayı malda kalma ayıdır. O yüzden Ağustos ayında malda kalmakta bence fayda var. Malum geçen hafta agresif yükselişler gördük.

Önümüzdeki hafta düşüşler, ondan sonra tekrar yükselişler. Ama ana trende odaklanan arkadaşlarımız fiyatların genelde yükseliş yönlü olduğunu görmüş olacak. O yüzden geçen hafta bu yükselişleri aslında fırsata çeviren birçok arkadaşımız olduğu gibi ev alacaktır, araba alacaktır, nakide ihtiyacı vardır... Bunu da fırsat olarak değerlendirdi. Önümüzdeki haftadan itibaren ben 3400 dolar seviyesinin üzerindeki rakamların kalıcı olmasını beklemiyorum. Hedefim yine aşağıda destek seviyesi olan 3305 dolar seviyesi.

Evet, çeşitli riskler yine masada kalmaya devam edecek, yine kalmaya devam ediyor. Ama yine nedenlere baktığımız zaman da Putin ve Trump arasındaki görüşmeler büyük ihtimalle böyle iyi geçti, güzel geçti falan havasında Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki Amerika'da yapılan dostluk anlaşmasını falan pozitif etkilerini gördük. Muhtemelen de 15 Ağustos'ta yine Trump'ın "Bakın gördünüz mü? Ben herkesi barıştırıyorum. Dünyada savaşları bitiriyorum. Artık Putin'i ikna ettim. Artık Zelenski ile anlaşacak. Rusya-Ukrayna savaşı artık bitecek" diye böyle bir haber akışı da piyasaya yayabilirler ve dolayısıyla da bu pazarlıklar bitmiş gibi görülüyor.

Dolayısıyla da altın ve gümüş fiyatlarını aşağı yönlü verecekler. Benim kişisel beklentim bu yönde. O yüzden 3305-3385 dolar aralığını yine takip etmeye devam edeceğim. 3400 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık şahsen beklemiyorum.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ

Tabii ons altın hızlı bir şekilde yükselince gram altın yurt içi piyasalarda 4470 lira seviyesine kadar yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesiydi. Şimdi gram altın tarafında 4470 lira seviyesini gördük ve haftayı da 4448 lira seviyesinden tamamladı. Yine ons altın nedenli tekrar aşağı yönlü bir trend bekliyorum gram altın tarafında. Bu da 4350 liraya tekabül eder. Yine 4350-4450 lira aralığını gram altın TL fiyatını da takip edeceğim.

Gümüşün ons fiyatında 38.50 dolar seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim ve haftayı 38.33 dolar seviyesinden tamamlayan bir ons gümüş var karşımızda. Aynı altın tarafında olduğu gibi gümüş tarafında da bir geri çekilme bekliyorum. Bu geri çekilmelerde kademeli olarak 37.50, 36.50 ve 36 dolar seviyesine kadar geri çekilmelerden bahsedebiliriz kısa vadede. Ve bugüne kadar gümüş almayan, gümüş farkındalığı olmayan arkadaşlarımızın da buraları bir noktada fırsat olarak görmesi önemli. Gümüşün gram fiyatı 50 lira 18 kuruş seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Burada 48 lira seviyesine kadar bir geri çekilmenin olacağını tahmin ediyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren altın tarafında olduğu gibi gümüş tarafında da tekrar satışlarla karşılaşabiliriz."