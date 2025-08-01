Temmuzda bir ilk yaşandı! Altın yatırımcısı 3 aydır kayıpları oynuyor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL - Küresel piyasalarda işlem gören ons altın 2025’in en çok konuşulan yatırım araçlarından bir oluyor. Geçen yılı 2.625 dolardan tamamlayan ons fiyatı, bu yıl nisanda 3.500 dolarla tüm zamanların rekor seviyesini test etmişti. Ardından fiyatlarda yatay bir eğilim öne çıkmaya başladı. Nisanda 3.288 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, mayıs ve haziranda olukça sınırlı bir primle yoluna devam etti. Temmuz işlemleri ise bu yıl ile defa aylık bazda değer kaybı ile tamamlandı.

AYLIK BAZDA ALTIN FİYATLARI

2025 işlemlerine aylık bazda bakıldığında kapanış fiyatları ve primler şöyle gerçekleşti:

2025 Ocak kapanış: 2.798 dolar (%6,62)

2.798 dolar (%6,62) 2025 Şubat kapanış: 2.858 dolar (%2,15)

2.858 dolar (%2,15) 2025 Mart kapanış: 3.123 dolar (%9,29)

3.123 dolar (%9,29) 2025 Nisan kapanış: 3.288 dolar (%5,26)

3.288 dolar (%5,26) 2025 Mayıs kapanış: 3.289 dolar (%0,05)

3.289 dolar (%0,05) 2025 Haziran kapanış: 3.303 dolar (%0,41)

3.303 dolar (%0,41) 2025 Temmuz kapanış: 3.290 dolar (%-0,39)

Rakamlar, ilk 4 ayda hızlı primlerin gerçekleştiğini; mayıs, haziran ve temmuz ayında fiyatların yerinde saydığını gösteriyor. Nisan ve temmuz ayı kapanışı dikkate alındığında ise ons fiyatında sadece on binde 6 gibi çok sınırlı bir prim öne çıkıyor.

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ALTINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

2025 yılında ABD’de yeni yönetim tarafından ticaret ortaklarına getirilen gümrük tarifeleri, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ve ETF’lerde güçlü bir şekilde kendini gösteren kurumsal-bireysel yatırımcı girişleri altın fiyatlarına yön veren gelişmeler olarak öne çıktı.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bu yıl dolar endeksinin 108,50’den 96,40’a kadar gerilemesi de altın fiyatlarını destekleyen ana unsurlardan biri olarak öne çıktı. Ancak özellikle son 1 haftalık süreçte dolar endeksinin yeniden güç kazanarak 100,00 seviyesinin üzerine çıkması, altın fiyatları üzerindeki baskıyı da artırdı.

Doların gücü ile kıymetli metal fiyatları arasındaki ters ilişki, emtia piyasalarındaki güvenilir dinamiklerden biri olmaya devam ediyor. Dolar güçlendikçe, altın, elinde bulunduranlar için daha pahalı hale geliyor ve bu da genellikle uluslararası talebi azaltıyor.

FED BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Öte yandan FED bu hafta beklentilere paralel olarak faizi %4,50 seviyesinde sabit bıraktı. Eylül toplantısında muhtemel bir indirim yönünde de net sinyal vermedi.

ABD’de ikinci çeyrek büyümesi %3 ile beklentileri aşarken; tüketici güveninde yükseliş, istihdam piyasasında canlılık, tarifelerin etkisine yönelik belirsizlik ve enflasyonun %2 hedefinin üzerinde seyretmeye devam etmesi, bu yıl 1 faiz indirimi olabileceğine yönelik piyasa şüphesini de öne çıkarmaya başladı.

MERKEZ BANKASI ALIMLARI YAVAŞLADI

Öte yandan merkez bankalarının altın alımları küresel talebin temel direği olmaya devam etse de, ikinci çeyrekte yavaşlama yaşanıyor. Merkez bankaları Nisan-Haziran 2025 döneminde resmi altın rezervlerini 166 ton artırdı. Bu, 2024'ün 2. çeyreğine kıyasla %21'lik bir düşüşe işaret ediyor. Aynı zamanda talepte üst üste ikinci çeyreklik gerilemeyi de gösteriyor. Analistler, rekor seviyelerdeki altın fiyatları göz önüne alındığında, bu yavaşlamanın “şaşırtıcı olmadığını” ifade ediyor.

ALTINDA 2025 HEDEF FİYAT

Son tahminlere bakıldığında; Morgan Stanley analistleri altın için dördüncü çeyrek hedef fiyatını ons başına 3.800 dolara yükseltti. Kanada merkezli çok uluslu banka CIBC, altın fiyatlarının bu yıl 3.600 dolara yükseleceğini öngörüyor. ABD’li Goldman Sachs da yıl sonuna kadar ons başına 3.700 dolarlık beklentisini ileri sürmüştü.

Ancak ABD’li Citi, altın fiyatlarında düşüş bekliyor. Banka tarafından haziran ayında yayımlanan raporda, 6-12 aylık tahminler 3 bin dolardan 2 bin 800 dolara revize edilmişti.

GRAM FİYATI, TL GETİRİSİNİN ALTINDA...

Bu arada nisan ayını 4.055 TL’den tamamlayan gram altın fiyatı, kurdan aldığı destekle temmuz kapanışını 4.299 TL’den gerçekleştirdi. Son 3 aylık dönemde gram altın yatırımcısı %6 getiri elde etti.

Ancak söz konusu dönemde risksiz TL mevduat ve para piyasası fonlarının getirisi ise yaklaşık %9 olarak gerçekleşti. Gram altının performansı, bu dönemde TL’nin performansının altında kaldı.