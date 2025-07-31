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Gram altında kâr satışları bitti mi? İslam Memiş’ten altın piyasasında yeni dönemin şifreleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gram altında kâr satışları bitti mi? İslam Memiş’ten altın piyasasında yeni dönemin şifreleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara altın piyasasında yeni dönemin şifrelerini açıkladı. 2025 sonu gram altının 4 bin 500 TL bandına yükseleceğini belirten Memiş, "Bu haftaki düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiren arkadaşlar bence iyi bir kazanç sağlamış oldu" dedi. Peki gram altında kâr satışları bitti mi? Yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube hesabı üzerinden altın fiyatlarındaki dalgalanmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Gram altının Kapalı Çarşı piyasasında 4 bin 330 lira seviyelerinde satışa sunulduğunu belirten Memiş, "Altın tarafında teknik olarak düzeltmeler sona erdi. Ons gerileyebilir ama gram altın tarafında çok düşüş beklemeyin. O yüzden gram altın için radarımızda 4 bin 500 TL seviyesi var. Bu seviye geldiği zaman ne yapacağımızı oturup konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Peki gram altında kâr satışları sona mı erdi? İşte İslam Memiş'in dilinden altın piyasasında yeni dönemin şifreleri...

Gram altında kâr satışları bitti mi? İslam Memiş’ten altın piyasasında yeni dönemin şifreleri - 1. Resim

GRAM ALTINDA KAR SATIŞLARI BİTTİ Mİ?

Altında kâr satışlarının bittiğini söyleyen İslam Memiş, "Bu haftaki düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiren arkadaşlar bence iyi bir kazanç sağlamış oldu" diye konuştu.

"Yol haritamızda bir değişiklik yok" diyen Memiş, gram altının yıl sonuna kadar 4 bin 500 lira bandına yükseleceğini vurguladı. Ayrıca Memiş, yeni dönemle birlikte gram altında yükseliş trendinin devam edeceği tahminini paylaştı.

Gram altında kâr satışları bitti mi? İslam Memiş’ten altın piyasasında yeni dönemin şifreleri - 2. Resim

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 30 Ağustos 2025'te faiz kararını 4,25–4,50 aralığında sabit tutmasının ardından altın fiyatlarında bir miktar yükseliş yaşandı.

31 Temmuz 2025 itibariyle gram altın piyasalarda 4 bin 330 lira civarında seyrediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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