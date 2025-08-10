Enflasyonu geride bıraktı! Parasını buraya yatıranın yüzü güldü

BIST 100 endeksi, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde 17 ay sonra yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getiri sağlayarak dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre borsadaki toparlanma süreci reel getiri oranlarına pozitif yansıdı.

Haziranda 9 bin seviyelerinde işlem gören ve geçen ay yükselişe geçen BIST 100 endeksi, Merkez Bankası'nın faiz indirdiği temmuz ayında yeniden 10 bin seviyesini aşarak yakın zamanda da 11 bin seviyesini geride bıraktı.

ENFLASYON 44 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Borsadaki bu yükselişin yanında geçen ay enflasyondaki gerileme de sürdü. Enflasyon, temmuzda yüzde 33,5 ile son 44 ayın en düşük seviyesine indi.

BIST 100 EN YÜKSEK REEL GETİRİ SAĞLAYAN YATIRIM ARACI OLDU

BIST 100 endeksi, borsadaki yükseliş ve enflasyondaki düşüşle birlikte mevduat faizi, altın ve dolar gibi diğer yatırım araçlarını geride bırakarak geçen ay en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Endeks, geçen ay yüzde 10,63 nominal getiri sağlarken, enflasyonu yüzde 8,4 oranında geride bıraktı. Böylece BIST 100 endeksi, 17 ay sonra yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getirisiyle yatırımcısını sevindirdi.

BIST 100 endeksinin aylık olarak nominal getirileri ve TÜFE ile indirgendiğinde reel getiri oranları şöyle:

Tamam, görseldeki verileri metin formatında normal tabloya çevirdim: