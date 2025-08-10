Yabancı geri dönüyor!

Yaz mevsiminin en sıcak dönemlerinin yaşandığı bugünlerde, Türkiye borsasına da yaz havası hâkim. Haziranın son haftasından itibaren 9 bin puan sınırından belirgin yükselişe başlayan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, geçen hafta teknik ve psikolojik anlamda önemli olan 11 bin seviyesinin üzerini test etti. Haftalık kapanış ise bu seviyenin hemen altından, 10.972’den gerçekleşti. BİST 100 endeksi;

-Son olarak Temmuz 2024’te 11 binin üzerinde işlem görmüştü. Böylece yaklaşık 13 ay sonra yeniden bu seviyeye dönüş yaptı.

-Rekor, 18 Temmuz 2024’te 11.252 puan ile gerçekleşmişti. Son kapanış, zirvenin %2,49 gibi oldukça yakınında gerçekleşti.

-Haziranın son haftasından itibaren BİST 100 endeksinde gerçekleşen prim de yaklaşık %20’yi buldu.

Yükselişi destekleyen faktörleri hatırladığımızda:

-Mayıs ve haziranda enflasyonun %2’nin altında kalmasıyla birlikte temmuzda TCMB’nin yeniden faiz indirimlerine başlaması,

-Moody’s tarafından Türkiye’nin kredi notunun bir kademe yükseltilmesi,

-Temmuz enflasyonunun da %2,06 ile tahminlerin altında gelmesinin ardından, eylülde de faiz indirimi beklentilerinin sürmesi,

-Borsa şirketlerinin bu dönemde açıklanan ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerden daha iyi gelmesi, ana katalizörler öne çıktı.

Borsadaki bu hareketlilik sırasında yabancı yatırımcı işlemlerinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. 2020 ve sonrasındaki yıllar dikkate alındığında, yabancı yatırımcı işlemleri şöyle gerçekleşiyor:

-2020 yılı: -4,583 milyar dolar

-2021 yılı: -1,633 milyar dolar

-2022 yılı: -4,491 milyar dolar

-2023 yılı: -1,066 milyar dolar

-2024 yılı: -3,001 milyar dolar

-2025 yılı: +1,795 milyar dolar (Ocak-Temmuz)

GEÇEN HAFTA 10.000 TL NE OLDU?

Rakamlar, yabancıların bu yıl uzun bir aradan sonra Türk hisse senetlerine dönüş yaptığını gösteriyor. Yılın ilk 7 aylık döneminde Borsa İstanbul’da yabancı alımları 1,8 milyar dolara yaklaştı. Geride kalan 5 aylık dönemde de “enflasyon ve faizlerde düşüş” ana senaryosunun korunması ile, yabancı alımlarının arttığını ve borsanın yeni zirvelere yelken açtığını görebiliriz.

BORSA (BIST100) ....................... 10.210

ALTIN (Gram) ............................... 10.137

TL (Mevduat) ..............................10.072

DOLAR......................................... 10.020



YÜKSELENLER (BIST100)

HİSSE............... SON............... DEĞİŞİM

ALKLC ...............82,00 ..............%49,77

TEKTU ...............20,82 ..............%44,28

PEKGY .................6,79 ...............%39,71

PINSU ................ 12,30 ...............%31,55

NIBAS ................30,94 ...............%27,64

DÜŞENLER (BIST100)

HİSSE............... SON............... DEĞİŞİM

VSNMD ...........444,00 ............%-40,88

DERHL ...............25,08 ..............%-27,72

PAPIL ................. 21,88 .............%-23,44

GEREL ................ 20,10 ............. %-13,06

VAKFN ................. 2,76 ..............%-12,66

Ne Oldu?

Enflasyon temmuzda; aylık %2,06 ve

yıllık %33,52 ile beklenti altında geldi.

Ne Olacak?

11 Agustos 2025

Haziran Sanayi Üretimi

ABD Temmuz Enflasyonu

TCMB 3. Enflasyon Raporu

ABD Temmuz Perakende Satışlar