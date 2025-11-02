10 aylık bilanço!

Ekim ayı işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte, yatırım araçlarının 2025 yılının 10 aylık dönemindeki performansları belli oldu. Buna göre:

-Gram altın %81,40,

-Para piyasası fonları %43,35,

-Borçlanma araçları fonları %35,32,

-Avro %32,62,

-Dolar %19,01,

-Borsa (BİST 100) ise %11,61 oranında ‘nominal’ olarak yükselmiş.

Bu yılın genelinde ticaret savaşları, jeopolitik riskler, dolar endeksinde gerileme, merkez bankalarının alımları ve küresel yatırım fonlarına yüklü para girişi ile desteklenen altın; son aylarda da ABD Merkez Bankasının faiz indirimleri ile ivme kazanarak, ons başına %52,53 gibi tarihî bir yükselişe imza attı. Gram altın da rekor üstüne rekor kırarak, Ocak-Ekim 2025 döneminde getiride açık ara lider oldu.

TL mevduat ve gecelik repo ağırlıklı “risksiz” enstrümanları temsil eden para piyasası fonları, getiride ikinci oldu. Bu fonların performansını, TL’de bekleyenlerin elde ettiği getiri olarak da kabul edebiliriz. Aynı şekilde bir başka TL enstrüman olan ve ağırlıklı olarak devlet tahvillerine yatırım yapan borçlanma araçları fonları üçüncü sırada yer aldı.

Avro, dolar endeksinin bu yıl yaklaşık %-10 gerilemesi ve EUR/USD paritesinin %11,40 prim yapmasının etkisiyle, iç piyasada %32,62 gibi beklenmeyen bir prime doğru ilerledi. Dolar ise içeride TL’nin daha cazip olması ve küresel tarafta yaşanan düşüşten etkilenerek, getiride sondan ikinci sırada…

Borsa endeksi ise son sırada kalarak yatırımcısını üzdü. BİST 30 kapsamındaki büyük şirketlerin 2025 performanslarına baktığımızda ise ASELS (%180), ENKAI (%68), TUPRS (%53), EKGYO (%52) ve TOASO (%38), performansları ile öne çıktı.

Reel getirilere parantez açarsak… Yarın ekim enflasyonu açıklanacak. 9 aylık TÜFE %25,43 olmuştu. Yarınki veri ile birlikte 10 aylık TÜFE’nin %28-%29 bandına çıkması bekleniyor. Bu süreçte dolar ve borsa, enflasyona karşı yenilmiş gözüküyor.