Tatilde akılalmaz vurgun! Almanya’da hırsızlar tünel kazıp banka kasasını boşalttı
Almanya’da Noel tatilinin sessizliğini fırsata çeviren hırsızlar, filmleri aratmayan bir soyguna imza attı. Gelsenkirchen kentinde bir bankayı hedef alan şüpheliler, yakındaki bir otoparktan açtıkları tünelle bodruma ulaşıp banka kasasına girdi. Günler süren planlamayla gerçekleştirildiği değerlendirilen soygun, alarm sisteminin devreye girmesiyle ortaya çıktı.
Almanya’da Noel tatilini fırsat bilen hırsızlar, Gelsenkirchen’de filmleri aratmayan bir banka soygununa imza attı. Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki kentte, duvarı delerek kasa dairesine ulaşan şüpheliler, paralarla izlerini kaybettirdi.
OTOPARKTAN BODRUMA UZANAN GİZLİ GEÇİŞ
Buer semtindeki bir tasarruf bankasında gerçekleşen soygun, dünyanın gündemine oturdu.
Polis kayıtlarına giren bilgilere göre hırsızlar, bankanın yakınındaki bir otoparkın alt katındaki tüneli kullandı. Bu tünel üzerinden bankanın bodrum katına ulaşan kişiler, daha sonra kasaların bulunduğu bölüme geçmek için duvarı deldi.
Kişisel eşyaların ve birikimlerin bulunduğu kasalar tek tek açıldı.
YANGIN ALARMI SOYGUNU ORTAYA ÇIKARDI
Yerel saatle 03.58’de bankadaki yangın alarmının devreye girmesiyle soygun fark edildi. İtfaiye ekiplerinin bankaya ulaşmasının ardından durum polise bildirildi. Yapılan incelemede, duvar delinmesi sırasında oluşan ısı ve tozun alarmı tetiklememesi için hırsızların bilinçli şekilde su püskürttüğü tespit edildi.
PROFESYONEL BİR EKİP YAPMIŞ
Gelsenkirchen polisi, kullanılan ekipmanların sıradan olmadığını açıkladı. Matkap uçlarının bir nalburdan temin edilebilecek türden olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Soygunun Noel tatiline denk getirilmesi de planlı bir hazırlığa işaret etti.
ÇALINAN PARA HENÜZ NETLEŞMEDİ
Hırsızların bankada ne kadar süre kaldığı ve kasalardan ne kadar para alındığı henüz bilinmiyor.
Çalınan miktar, bankada yapılacak kontrollerin ardından netleşecek
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
GÜVENLİK ZAFİYETİ Mİ VAR?
Almanya’da 24, 25 ve 26 Aralık tarihlerinde bankalar ve resmi kurumlar Noel nedeniyle kapalıydı. 27 ve 28 Aralık günlerinin hafta sonuna denk gelmesiyle tatil beş güne çıktı. Hırsızların bu uzun tatil süresini özellikle seçtiği değerlendiriliyor.
Polis, olayla ilgili bilgi sahibi olanların güvenlik birimlerine başvurmasını istedi. Soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor.