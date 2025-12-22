Adana’da bir apartmana girerek farklı daireleri soyan hırsızlar tutuklandı. Yüzlerini eşarp ve güneş gözlüğü kullanarak gizleyen hırsızların girdikleri 5 apartman dairesinden 700 bin TL değerinde altın ve döviz çaldıkları tespit edildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde Mithatpaşa Mahallesi'nde bir apartmana misafir gibi giren 2 şüpheli, hırsızlık yaptı. Yüzlerini eşarp ve güneş gözlüğü ile gizleyen İ.G.(32) ve İ.Y. (26) apartmandan içeri girerek 7.kata çıktı.

U.Ş.'ye ait evin kapısını zorlayarak içeri giren kadınlar, daireden 5 bin TL ve 3 bin TL değerinde 2 kol saati çaldı. Daha sonra alt kata inen 2 kadın bu kez K.K.'ın evine girdi.

700 bin liralık ‘misafir’ vurgunu! Apartman apartman gezen hırsızlar tutuklandı

700 BİN LİRALIK VURGUN

K.K.’nın evinden 50 bin TL değerinde altın çalarak kaçan 2 şüpheli, farklı tarihlerde 3 ayrı apartman dairesine daha girerek aynı yöntemle hırsızlık yaptı. Toplamda 700 bin liralık altın, döviz ve eşya çalan şüpheliler, saklandıkları adreslerde yakalandı.

MİSAFİR SÜSÜ VERDİLER

Evlere misafir gibi giren şüpheliler ifadelerinde "Eski bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştik, görüntülerdeki biziz ama hırsızlık yapmadık" dedi. Girdikleri binalarda arkadaşları olmadığı tespit edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan hırsızlıkların bir sokak satıcında basküle çıkıp tartıldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

