Balıkesir’de yaşadığı tartışma sonrasında kamp alanını arabasıyla terk eden Elif Kumal, sırra kadem bastı. İncelenen kamera görüntülerinde genç kadının Erdek yada Bandırma yönüne sapmadığı öğrenildi. Kumal’dan hiçbir ize rastlanmadı, arama çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir kamp alanında kalan 33 yaşındaki Elif Kumal, sevgilisi ile yaşadığı tartışma sonrasında kendi aracıyla kamp alanından ayrıldı. Gece geç saatlerde yola çıkan genç kadından haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

33 yaşındaki Elif Kumal

GÖRÜNTÜDE ÇIKMADI

Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Kumal'ın kullandığı aracın Erdek ya da Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir görüntüye rastlanmadı.

Kamp alanında sırra kadem bastı! Elif Kumaldan hiçbir iz yok

ORMAN, GÖL… HİÇBİR İZ YOK

Sırra kadem basan Elif’i bulmak için bölgede arama çalışmaları başlatıldı. AFAD'dan dron destekli arama timi, 50'den fazla jandarma komando, iz köpeği, UMKE ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönülleri bölgeyi aradı. Arama çalışmalarına bölgeyi yakından tanıyan off-road grupları da destek verdi.

Yukarıyapıcı Göleti çevresi ve ormanlık alanlar incelendi, şu ana kadar Elif Kumal'a ya da aracına ait herhangi bir ize ulaşılamadı. Genç kadını arama çalışmaları devam ediyor.

