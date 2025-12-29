2025 yılının son enflasyon verileri için geri sayım başladı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte başta maaşlar olmak üzere birçok kalemde değişiklik olacak. Bu kapsamda gözler, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklamasına kısa bir süre kaldı. Aralık ayı verisiyle birlikte başta memur ve emeklinin maaş zammı olmak üzere birçok kalemde fiyat artışı olacak. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti.

Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında



ENFLASYON VERİLERİNİN ETKİLEYECEĞİ KALEMLER

Ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, sosyal yardım ödemeleri ve çeşitli kalemlerdeki artışlar da kesinlik kazanacak. Aynı zamanda konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak ocak ayı kira artış oranı ve bedelli askerlik zammı 12 aylık ortalama enflasyon verisine göre belirlenecek.

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor, ancak bu yıl 3 Ocak hafta sonuna denk geldiği için veriler bir sonraki hafta başında belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ocak Pazartesi günü, yılın ikinci yarısının altıncı ve son enflasyon verilerini oluşturacak olan aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

