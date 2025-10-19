Dikkatler faizde

Piyasaların dikkatle beklediği TCMB’nin faiz kararı, gelecek haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Eylül ayı PPK toplantısında politika faizi %40,50 seviyesine çekilmişti. 23 Ekim’deki karar öncesinde son gelişmeleri hatırladığımızda;

-TCMB Başkanı Fatih Karahan; enflasyonda düşüş eğiliminin son zamanlarda biraz yavaşladığını, fiyat istikrarını sağlamaya kararlı olduklarını, sıkı para politikası duruşundan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

-TCMB’nin ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi geçen hafta açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu tahminleri yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye yükseldi.

-Ankette, ekimde aylık enflasyonun da yüzde 2,34 olarak gerçekleşebileceği tahmini öne çıktı.

***

Bu gelişmeler, piyasada faiz indirimlerinin “daha sınırlı adımlarla” sürebileceği yönünde öngörülerin ağırlık kazanmasını beraberinde getiriyor. Hisse senedi piyasaları ve özellikle lokomotif bankacılık sektörü için söz konusu beklenti bir süredir “baskı unsuru” olarak öne çıkıyor.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %-4,77 değer kaybederek 10.208 puandan kapanış yaptı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.053 ve en yüksek 10.683 puanı test etti. BİST Bankacılık Endeksinin geçen hafta %-6,78 gerilemesi dikkat çekti. Piyasada, 10.000 desteğine yakın seviyelerden gelen tepki “olumlu” karşılanıyor. Bu tepkinin anlam kazanabilmesi için ise 10.000’in korunmaya devam etmesi, 10.280 ara direncinin aşılması ve 100 günlük ortalamanın yakınlaştığı 10.550’nin üzerine çıkılmasının önem taşıdığı vurgulanıyor.

Sonuç olarak dezenflasyon sürecinin devamı, borsada da yılın son çeyreğinde tekrar katalizör olarak öne çıkabilir. Bu anlamda gelecek aylarda açıklanacak TÜFE verileri daha önemli hâle geldi.