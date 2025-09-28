Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %-1,27 düşüşle 11.151 puandan kapanış yaptı. Dikkat çeken 4 gelişmeyi şöyle sıralayabiliriz:

1-BİST 100, haftalık en yüksek 11.540 ve en düşük 11.133’ü test etti. Kapanışın, haftalık düşük seviyeye yakın gerçekleşmesi, piyasada kısa vadeli risk iştahının düştüğünü gösterdi.

2-Geçen yılki zirve olan ve önemli destek konumunda bulunan 11.252 geçen hafta aşağı kırıldı.

3-Önceki hafta 240’ın altına gerileyen CDS risk primi, geçen hafta tekrar 260’a doğru yöneldi.

4-Lokomotif sektörlerinden bankacılık endeksi haftalık bazda %-5,12 gerileyerek endeksten negatif ayrıştı ve borsanın performansı üzerinde etkili oldu.

***

Borsaya yansıyan gelişmelere bakıldığında, ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem ve iç siyasi gündem etkisini gösterirken; asıl önemli beklentiler makroekonomik tarafta öne çıkıyor.

Bu hafta eylül tamamlanırken, 3 Ekim’de enflasyon verileri gelecek. Temmuz ve ağustosta %2’ye yakın gerçekleşen aylık TÜFE’nin, eylülde %2,45-%2,65 bandında olabileceği tahmin ediliyor. Enflasyonda mevsimsel etkilerle de olsa bir miktar yükseliş beklentisi, TCMB’nin 24 Ekim’deki faiz kararını da ilgilendiriyor.

TCMB tarafından son dönemde verilen mesajlarda “enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşunun da sıkılaştırılacağı” vurgulanıyordu.

Son enflasyon raporu toplantısında 2025 için ara hedef %24 ve tahmin bandı da %25-%29 olarak açıklanmıştı. Yıllık enflasyon ise şu anda %32,95 seviyesinde…

Eylül ve sonrasında gelecek enflasyon rakamları, tahmin bandına ne kadar yaklaşacak, bu önemli! Beklentilerden daha düşük gelecek enflasyon verileri faiz indirimlerinin devamını destekleyebilir ve kısa vadeli sis bulutlarının dağılmasını beraberinde getirebilir. Dolayısıyla borsanın ana gündemi de ekimde enflasyon ve faiz olacak gibi görünüyor.