Yeniden ticaret savaşı!

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi önceki iki haftada yaşanan düşüşün ardından, geçen hafta da %-1,27 değer kaybetti ve 10.720 puandan kapanış yaptı. Endeks, kritik destek olarak gösterilen 10.600 – 10.700 bandının hemen üzerinde tutunmayı başardı. Ancak Türkiye piyasaları kapandıktan sonra küresel tarafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım’dan itibaren Çin’e, şu anda ödediği tarifelere ek olarak %100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Nadir toprak elementlerine getirilen kısıtlamalar gerekçe gösterilerek ticaret savaşlarının yeniden kızışması, küresel piyasalarda risk iştahını düşürdü.

ABD borsalarına bakıldığında cuma günü Dow Jones endeksi %-1,90, S&P 500 endeksi %-2,71 ve Nasdaq endeksi %-3,56 gibi ciddi düşüşler yaşadı. Brent petrolün varil fiyatı 62,75 dolara gerileyerek son 5 ayın dip seviyelerine çekildi. Kripto varlıklarda sert hareketler dikkat çekerken, zirveden kâr satışlarının başladığı ons altın fiyatı yeniden 4 bin doların üzerine çıktı.

***

Bu tabloda petrol fiyatlarındaki düşüş, ithalatçı ülke olarak Türkiye’nin makroekonomik dengelerine pozitif yansıyabilir. Ancak borsa tarafında, küreseldeki gelişmelerin yansımaları dikkatle izlenmeli.

İç piyasada 3 gündemin takip edileceği ekim ayının ikinci yarısı da başlıyor. Bu kapsamda 17 Ekim’de kredi derecelendirme kuruluşu S&P’den not değerlendirmesi, 23 Ekim’de TCMB faiz kararı ve 24 Ekim’de CHP Kurultay davası ajandada öne çıkıyor.

Eylül enflasyon rakamlarının yüksek gelmesinin ardından, faiz indirimlerinin “daha küçük adımlarla” devam edeceği yönünde beklentiler öne çıkmaya başlamıştı. Bu sebeple ajandada 23 Ekim, en önemli tarih olarak kendini gösteriyor.