Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler 2025 yılının 3’üncü çeyrek dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. BİST 30 kapsamındaki şirketlere baktığımızda,en yüksek kâr açıklayan banka dışı şirketler şunlar:

-Türk Hava Yolları: 81,064 milyar TL

-Enka İnşaat: 26,277 milyar TL

-Ford Otosan: 22,363 milyar TL

-TÜPRAŞ: 21,822 milyar TL

-Türk Telekom: 21,332 milyar TL

Zarar açıklayanlar:

-SASA Polyester: 10,106 milyar TL

-PETKİM: 4,775 milyar TL

-Sabancı Holding: 788,74 milyon TL

-Kardemir D: 653,66 milyon TL

Yıllık kârını %50 ve üzerinde artıranlar:

-Koza Altın: %562,77

-Gübre Fabrikaları: %280,89

-Emlak Konut GYO: %123,63

-Destek Finans: %70,56

-Türk Telekom: %69,38

-Yapı Kredi: %68,75

-Koç Holding: %54,32

-Enka İnşaat: %51,36

Bilançolar nasıl?

Kârı %50 ve üzerinde azalanlar:

-Ereğli Demir Çelik: %77,90

-TOFAŞ Otomotiv: %56,26

-Turkcell: %51,00

Evet… Nakit pozisyonu, borçluluk, marjlar gibi temel göstergeleri dikkate almadan ilk bakışta göze çarpan sonuçlar bu şekilde. Genel anlamda toparlanma var ancak finansman maliyetlerinin yüksekliği devam ediyor. Faiz indirimlerinin, borsa şirketleri için önemini bir defa daha hatırlıyoruz.

Geçen hafta Akbank Ekonomi Araştırmalar tarafından yayımlanan bir raporda kasım ayı enflasyon beklentisi %1,5 olarak tahmin edildi. Bu tahmin paralelinde, TCMB’den aralıktaki toplantıda 150 baz puana varabilecek bir indirimin de “kadraja girdiği” aktarıldı. Faiz düştükçe, bilançolar daha iyi geldikçe, BİST 100 endeksinin de daha iyi yerlere gittiğini görebiliriz.

Öte yandan ekonomi dışı gündemin etkisiyle risk iştahının düştüğü görülüyor. Haftalık bazda %-3,28 değer kaybeden endeks 10.565 puandan kapanış yaptı. Piyasada teknik olarak öncelikle 200 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 10.300 seviyesinin korunmasının önemi vurgulanıyor.

Ömer Faruk Bingöl'ün önceki yazıları...