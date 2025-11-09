‘Merkez’in mesajı

Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunu 7 Kasım Cuma günü açıkladı. Bu rapor açıklanmadan önce, hafta başında ekim ayı enflasyon rakamlarını gördük. Kısaca hatırlarsak;

-Enflasyon ekimde aylık bazda %2,55 oldu ve tahminlerin altında geldi. Yıllık enflasyon %32,87’ye geriledi.

-TCMB 2025 yılı için enflasyon tahmin aralığını %31-%33 bandına yükseltti. Böylece orta nokta %32'ye çıkmış oldu.

-2026 enflasyon tahmin aralığı %13-%19 ve yıl sonu ara hedefi %16 oldu. Önceki rapora göre değişiklik yapılmadı.

***

Enflasyon raporu sunumunda verilen mesajlara bakarsak;

-Son aylarda gıda, giyim, eğitim gibi kalemler enflasyonu yukarı çekti. Dezenflasyon sürecinde durmadan ziyade bir yavaşlama söz konusu.

-Enflasyon görünümü bozulduğunda para politikası tekrar kalibre edilebilir. Bu, faiz indirimlerine ara vermek ve bir süre durmak ya da indirimlerin büyüklüğünü azaltmak şeklinde olabilir.

-Yastıkaltı altın stokunun 400-500 milyar dolar aralığında olduğu tahmin ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte 100 milyar dolar civarında “servet etkisi” söz konusu. Bu etki, talep yönetimini zorlaştırıyor.

-Son bir yılda bankacılık kesiminin ödediği mevduat faiziyle aldığı kredi faizi arasındaki fark sıfıra yakın. Dolayısıyla bu, tüketim harcamalarını ciddi artıran bir unsur olarak görülmüyor.

-TCMB, enflasyonda mücadelede daha fazlası gerekirse bunu da yapmaya her zaman hazır olacak. Bu içsel tepki göz önünde bulundurularak, 2026 hedefleri ve tahminleri güncellenmedi.

Özetle piyasaya; faiz adımlarının enflasyona göre belirleneceği ve sıkı para politikasının devam edeceği mesajları verildi. Bu yaklaşım “kurlarda yatay eğilim” ve “reel olarak güçlü TL” beklentilerini destekledi.

Olumlu senaryoda; enflasyon düştükçe risksiz TL getirisinin de makul seviyelere gelebileceği ve borsa gibi alternatif yatırım enstrümanların daha fazla öne çıkabileceği görülebilir.