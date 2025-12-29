23 yaşındaki Ollie Cook, üniversitenin son yılında yaşadığı yorgunluk ve kas kaybı şikayetlerini başlarda sınav ve yoğun ders temposuna bağladı. Ancak ani bir anevrizmanın ardından hastaneye kaldırılınca hipofiz bezinde tümör olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’deki Manchester Üniversitesi’nde okuyan 23 yaşındaki Ollie Cook, üniversitenin son yılında baş ağrısı, yorgunluk, bilişsel zorluklar ve kas kütlesi kaybı yaşamaya başladı. Fiziksel olarak sağlıklı görünmesi nedeniyle bu belirtileri başlarda göz ardı etti.

Güneydoğu Asya’ya yalnız başına yolculuk yapan gencin semptomları giderek şiddetlendi, fakat doktorlar çocuğun hastalığına bir teşhis koyamadı. Fizyoterapi egzersizleri önerilen Cook eve gönderildi.

Şikayetlerini yoğun ders temposuna bağladı, gerçek bayılınca ortaya çıktı!

HİPOFİZ BEZİNDE TÜMÖR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

18 ay sonra evde anevrizma geçiren genç aniden yere yığıldı. Acil sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Ollie’ye yapılan testlerde hipofiz bezinde büyüyen bir tümör olduğu ortaya çıktı. Ollie, daha sonra başka bir hastaneye sevk edilirken, cerrahlar tümörün tamamını ve hipofiz bezinin yarısını başarılı bir ameliyatla aldı. Şimdi Ollie’nin tek ihtiyacı, durumun tekrarlayıp tekrarlamadığını takip etmek için altı ayda bir MR taraması yaptırmak.

Hukuk mezunu genç adam, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Doktorlar tümörün bir buçuk yıldır büyüdüğünü tahmin ediyor; belirtilerimin başladığı zamanla örtüşüyor. Sürekli baş ağrılarım vardı ve konsantre olmakta zorlanıyordum. Üniversitedeki yoğun hayatım nedeniyle bunun daha ciddi bir şeyin sonucu olabileceğini düşünmedim."



Bu süreçte büyük bir gerginlik yaşadığını vurgulayan genç, “Belirtilerim o kadar çeşitliydi ki kimse ne olduğunu anlamıyordu. Bu belirsizlik kaygımı artırdı ve beni depresyona sürükledi,” şeklinde konuştu.

