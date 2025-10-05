‘Altın’ enflasyonu!

Altın fiyatlarında tarihî yükseliş devam ederken;

-Geçen hafta ons fiyatı 3.897 dolar ve gram altın 5.217 TL ile rekor tazeledi.

-Son kapanışlar sırasıyla 3.886 dolar ve 5.208 TL’den gerçekleşti.

-Yılbaşından itibaren bakıldığında ons fiyatı %48 ve gram fiyatı %74 gibi oldukça ciddi prime imza attı.

Ticaret savaşları, jeopolitik riskler, merkez bankalarının rezerv ve yatırımcıların portföy çeşitlendirme gibi alımlarından destek bulan altın fiyatları için ana katalizör; 9 ayda %10 gerileyen dolar endeksi ve FED’in yeniden faiz indirimlerine başlaması oldu.

Buradan dönelim iç piyasalara…

***

Geçen hafta açıklanan eylül enflasyonunun aylık %3,23 ile tahminleri aşması ve yıllık enflasyonun 16 ay sonra yükselişe geçerek %33,29’a yönelmesi, piyasada beklentilerin revize edilmesini beraberinde getirdi. “Faiz indirimleri daha küçük adımlarla devam edebilir mi” soruları öne çıkmaya başladı.

Bu etki ile borsa, bankacılık sektörü öncülüğünde geçen haftayı %-2,62 değer kaybıyla tamamladı. Son kapanışını da 10.858 puandan yaparak, 11.000 psikolojik seviye ve 10.900 teknik desteğinin altına sarktı. Artık 23 Ekim’deki TCMB faiz kararı ve verilecek mesajlarla birlikte, ekim ayı enflasyonu da önem kazanmış durumda. Bu süreçte piyasa da “bekle-gör” konumunda kalabilir.

Altın fiyatlarına neden değindik? Türkiye'de "yastıkaltı" altınların değerinin 500 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu yıl altındaki yükselişi dikkate alırsak, tüketici harcamalarının ve enflasyonun “servet etkisinden” destek bulduğunu tahmin etmek güç değil. ‘Altın’ faktörü, enflasyon ile mücadeleyi bir miktar zorlaştırıyor gibi görünüyor.