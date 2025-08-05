Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde! Dezenflasyon süreci devam ediyor

BERAT TEMİZ - TÜİK’in rakamlarına göre, aylık enflasyon beklentinin 0,25, yıllık enflasyon 0,38 puan altında gerçekleşti. TÜİK’in rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun son 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu söyledi.

Şimşek, “Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu 3 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50’nin altına indi. Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

DÜŞÜŞ İÇİN KATILIK KIRILMALI

Prof. Dr. Murat Ferman, düşüşe rağmen bazı kalemlerde katılığın kırılamadığını söyledi. Ferman, “Açıklanan rakam beklentinin ötesinde gerçekleşti. Öncü göstergelere göre, enflasyonun 2,50 üstü, 3 civarı geleceğini tahmin ediliyordu. 6-7 aydır düşüş trendi var bu olumlu ancak sürdürülebilir düşüş için katılık ve yapışkanlık kırılmalı. Eğitim, sağlık, ulaştırma ve konutta katılık kırılmıyor. Manşet olarak açıklanan enflasyon rakamı olumlu ancak arka plan olarak daha zaman var” dedi.

TÜFE-ÜFE MAKASI KAPANIYOR

Ekonomist Muhammet Bayram, “TÜFE ile ÜFE arasındaki makasın hızlı bir şekilde kapanması enflasyon beklentilerinin iyileştiği anlamına gelmektedir. Enflasyon içerisindeki en büyük sorun şu anda konut fiyatlarındaki artışlar. Konut yıllıkta yüzde 62,01 ile artarken bu ay kiralarını yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri yüzde 41,13’lük artışla kiralarını yenileyecekler. Böylece 2022’de yüzde 44 olan konut kira artışı hızının gerisine düşmüş olduk. Ancak 2020 yılındaki yüzde 14,55’lik orana epeyce uzaktayız” diye konuştu.

‘ZİRAİ DON’A RAĞMEN DÜŞTÜ

Ekonomist Mustafa Aşkın, temmuz enflasyonunun beklentinin altında gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

Özellikle petrol ürünleri ve ÖTV’de görülen artışların TÜFE’yi yukarı ittiğini söyleyebiliriz. Gıdada yüzde 0,07 artış gözlenirken, taze sebze-meyvede ise yüzde 4,78 ile fiyatlar ucuzladı. Geçtiğimiz ilkbaharda yaşanan ‘don’ olayına rağmen fiyatların düştüğü ifade edilmiştir. Hane halkının bütçesinin yaklaşık yüzde 55’lik harcamasını oluşturan gıda, konut ve ulaştırmada ise sırası ile yüzde 0,07, yüzde 5,68 ve yüzde 2,89 artış yaşanmıştır.

AĞUSTOS KİRA TAVANI %41,13

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,73 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,19 olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre, temmuzda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 41,13, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,07 arttı. Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ağustosta ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 41,13 artış gösterebilecek.

ZAM ŞAMPİYONU: DOĞALGAZ ABONELİK ÜCRETİ

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 26,41 ile doğalgaz ve ilgili abonelik ücretlerinde gerçekleşirken, bunu yüzde 19,71 ile deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı ve yüzde 15,85 ile toz kakao izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 15,92 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 9,61 ile kahvaltılık tahıl ürünleri, yüzde 8,75 ile taze meyveler takip etti.