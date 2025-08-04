Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TÜİK Temmuz 2025 enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? Kira artış oranı belli oldu

TÜİK Temmuz 2025 enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? Kira artış oranı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TÜİK Temmuz 2025 enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? Kira artış oranı belli oldu
Enflasyon, Kira Artışı, Memur Maaş Zammı, Emekli Maaş Zammı, Enflasyon Oranı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Temmuz ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Verilerin açıklanmasıyla kira artış oranı, memut ve emekli maaş zamları gibi birçok kalemi doğrudan etkileyen oranlar da belli oldu. Kamuoyunun gündeminde 'Temmuz ayı enflasyon verileri kaç oldu', 'TÜİK Temmuz 2025 enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak' konuları yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini 4 Ağustos 2025’te kamuoyuyla paylaştı. Bu rakamlar, kira artış oranlarından sosyal yardımlara kadar geniş bir yelpazede belirleyici olacak. 

TÜİK TEMMUZ 2025 ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK, 2025 Temmuz ayı enflasyon verilerini, her ay olduğu gibi ayın 3. iş gününde açıklamayı planlıyordu. Ancak 3 Ağustos 2025’in pazar gününe denk gelmesi nedeniyle duyuru 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da açıkladı. 

TÜİK Temmuz 2025 enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? Kira artış oranı belli olacak - 1. Resim

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon temmuz ayında aylık yüzde 2,06 olarak gerçekleşti. Yıllık artış ise yüzde 33,52 oldu.

TÜİK Temmuz 2025 enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? Kira artış oranı belli olacak - 2. Resim

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. 

Ağustos 2025’te zam yapılacaksa Temmuz 2025 TÜFE verileri esas alınacak.

Buna göre kira hesaplama formülü şu şekilde:

Öncelikle kira artış tutarı belirlenir.

Kira Artış Tutarı: Mevcut Kira Bedeli x (TÜFE Oranı / 100) 

Yeni kira bedeli ise mevcut kira ile artış tutarının toplamı ile elde ediliyor. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Gaziantep’te kıskıvrak yakalandı'Kim Milyoner Olmak İster'de risk almadı, kazandı! 'Günay Teyze'nin kararı ona hem para hem de şöhret kazandırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama! - HaberlerAğustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama!LGS saat kaçta açıklanacak, lise tercih sonuçlarına nasıl bakılır? 2025 LGS yerleştirme sonuçları bugün belli olacak! - HaberlerLGS saat kaçta açıklanacak, lise tercih sonuçlarına nasıl bakılır? 2025 LGS yerleştirme sonuçları bugün belli olacak!LGS 1. ve 2. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 LGS nakil takvimi açıklandı - HaberlerLGS 1. ve 2. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 LGS nakil takvimi açıklandıKim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı: TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur? - HaberlerKim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı!2025 ağustos ayı kira artış oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK verileri yakından takip ediliyor - Haberler2025 ağustos ayı kira artış oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK verileri yakından takip ediliyorLeyla dizisi bu akşam neden yok, final mi yaptı? 38. bölüm yayın tarihi araştırılıyor - HaberlerLeyla dizisi bu akşam neden yok, final mi yaptı? 38. bölüm yayın tarihi araştırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...