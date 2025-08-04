TÜİK Temmuz 2025 enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? Kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini 4 Ağustos 2025’te kamuoyuyla paylaştı. Bu rakamlar, kira artış oranlarından sosyal yardımlara kadar geniş bir yelpazede belirleyici olacak.

TÜİK TEMMUZ 2025 ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK, 2025 Temmuz ayı enflasyon verilerini, her ay olduğu gibi ayın 3. iş gününde açıklamayı planlıyordu. Ancak 3 Ağustos 2025’in pazar gününe denk gelmesi nedeniyle duyuru 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da açıkladı.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon temmuz ayında aylık yüzde 2,06 olarak gerçekleşti. Yıllık artış ise yüzde 33,52 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor.

Ağustos 2025’te zam yapılacaksa Temmuz 2025 TÜFE verileri esas alınacak.

Buna göre kira hesaplama formülü şu şekilde:

Öncelikle kira artış tutarı belirlenir.

Kira Artış Tutarı: Mevcut Kira Bedeli x (TÜFE Oranı / 100)

Yeni kira bedeli ise mevcut kira ile artış tutarının toplamı ile elde ediliyor.