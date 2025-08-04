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Haberler > Ekonomi > 30 milyon değerindeki tarlasını satmadı, yalnızca 39 bin TL gelir elde etti... "Tarımda gelinen son nokta" diyerek paylaştı

30 milyon değerindeki tarlasını satmadı, yalnızca 39 bin TL gelir elde etti... "Tarımda gelinen son nokta" diyerek paylaştı

Kaynak: Sosyal Medya
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Bursa, Çiftçi, Buğday, Gelir, Haber
Ekonomi Haberleri  / Sosyal Medya

Bursa’da bir çiftçinin milyonlarca lira değerindeki arazisini satmayıp buğday ekmesi ve yalnızca 39 bin TL kazanması sosyal medyada tartışma meydana getirdi. Sosyal medyada kimi kullanıcılar çiftçinin tutumunu “toprağa sadakat” ve “üretim direnci” olarak överken, kimileri ise ekonomik gerçeklerin göz ardı edildiğini savundu. 

Bursa’da bir çiftçinin, dönümü yaklaşık 30 milyon TL eden arazisini satmayıp buğday ekmesi ve karşılığında yalnızca 39 bin TL gelir elde etmesi sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

30 milyon değerindeki tarlasını satmadı, yalnızca 39 bin TL gelir elde etti... "Tarımda gelinen son nokta" diyerek paylaştı - 1. Resim

EKONOMİK GERÇEKLERİ GÖZ ARDI MI ETTİ?

Söz konusu çiftçi, tarım alanı olarak değerlendirdiği arazisinden vazgeçmeyerek üretim yapmayı tercih etti. 

Sosyal medyada kimi kullanıcılar çiftçinin tutumunu “toprağa sadakat” ve “üretim direnci” olarak överken, kimileri ise ekonomik gerçeklerin göz ardı edildiğini savundu. 

Kaynak: Sosyal Medya

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