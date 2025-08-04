30 milyon değerindeki tarlasını satmadı, yalnızca 39 bin TL gelir elde etti... "Tarımda gelinen son nokta" diyerek paylaştı

Bursa’da bir çiftçinin, dönümü yaklaşık 30 milyon TL eden arazisini satmayıp buğday ekmesi ve karşılığında yalnızca 39 bin TL gelir elde etmesi sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

EKONOMİK GERÇEKLERİ GÖZ ARDI MI ETTİ?

Söz konusu çiftçi, tarım alanı olarak değerlendirdiği arazisinden vazgeçmeyerek üretim yapmayı tercih etti.

Sosyal medyada kimi kullanıcılar çiftçinin tutumunu “toprağa sadakat” ve “üretim direnci” olarak överken, kimileri ise ekonomik gerçeklerin göz ardı edildiğini savundu.