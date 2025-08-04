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Bursa elektrik kesintisi: 5-6-7 Ağustos UEDAŞ planlı kesinti saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bursa elektrik kesintisi: 5-6-7 Ağustos UEDAŞ planlı kesinti saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa elektrik kesintisi sorgulama vatandaşların gündeminde. Bursa'nın Büyükorhan, Gemlik, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kesteş, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerinde 5-6-7 Ağustos'ta elektrik kesintisi meydana gelecek. UEDAŞ planlı kesinti saatleri ise resmi web sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruldu.

Bursa genelinde 5-6-7 Ağustos 2025 tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintileri, pek çok ilçede günlük meydana gelecek. UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yürütülen bakım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik akışı geçici süreyle durdurulacak. Peki, Bursa elektrik kesintisi hangi ilçelerde, 5-6-7 Ağustos UEDAŞ planlı kesinti saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 5-6-7 AĞUSTOS

Planlı çalışmalar kapsamında Bursa’nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak. Büyükorhan, Gemlik, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kesteş, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerinde UEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu ve planlı kesinti listesini paylaştı.

Bursa elektrik kesintisi: 5-6-7 Ağustos UEDAŞ planlı kesinti saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

BURSA'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

UEDAŞ’tan alınan bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintileri sabah 09.00 itibarıyla başlarken, bazı bölgelerde öğleden sonra 13.00’te başlayacak.

Yapılan planlamaya göre çalışmaların aynı gün içerisinde tamamlanması ve kesinti yaşayan tüm bölgelere en geç akşam saat 17.00’ye kadar tekrar enerji verilmesi hedefleniyor.

Bursa elektrik kesintisi: 5-6-7 Ağustos UEDAŞ planlı kesinti saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

Bursa elektrik kesintisi: 5-6-7 Ağustos UEDAŞ planlı kesinti saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

Bursa elektrik kesintisi: 5-6-7 Ağustos UEDAŞ planlı kesinti saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

Bursa elektrik kesintisi: 5-6-7 Ağustos UEDAŞ planlı kesinti saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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