Bursa elektrik kesintisi: 5-6-7 Ağustos UEDAŞ planlı kesinti saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bursa genelinde 5-6-7 Ağustos 2025 tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintileri, pek çok ilçede günlük meydana gelecek. UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yürütülen bakım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik akışı geçici süreyle durdurulacak. Peki, Bursa elektrik kesintisi hangi ilçelerde, 5-6-7 Ağustos UEDAŞ planlı kesinti saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 5-6-7 AĞUSTOS

Planlı çalışmalar kapsamında Bursa’nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak. Büyükorhan, Gemlik, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kesteş, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerinde UEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu ve planlı kesinti listesini paylaştı.

BURSA'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

UEDAŞ’tan alınan bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintileri sabah 09.00 itibarıyla başlarken, bazı bölgelerde öğleden sonra 13.00’te başlayacak.

Yapılan planlamaya göre çalışmaların aynı gün içerisinde tamamlanması ve kesinti yaşayan tüm bölgelere en geç akşam saat 17.00’ye kadar tekrar enerji verilmesi hedefleniyor.