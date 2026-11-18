Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin vereceği mesajlara çevrildi. Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak. ABD'de enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışı beklentilerinin güçlendiği bir dönemde yayımlanacak tutanaklar merakla bekleniyor.

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ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerde kalması, para piyasalarında Fed'in aralık ayındaki toplantısına yönelik beklentileri değiştirdi. Analistlerin değerlendirmelerine göre yatırımcılar politika faizinde 25 baz puanlık artış ihtişmalini güçlü şekilde fiyatlıyor. Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan gerilemenin gelecek ay enflasyon üzerindeki baskıyı bir ölçüde azaltabileceği belirtiliyor. Buna karşın Fed yetkililerinin açıklamaları, fiyat istikrarının sağlanması için sıkı para politikasının gündemde kalabileceğine işaret ediyor. Bugün yayımlanacak tutanaklarda faiz artışına ilişkin değerlendirmeler, enflasyon riskleri ve ekonomik görünüm hakkındaki ifadeler piyasaların yönü üzerinde etkili olabilir. Peki, FED tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler FOMC toplantı tutanaklarında!

FED TUTANAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankasının Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü TSİ 22.00'de yayımlanacak.

Tutanaklarda Fed yetkililerinin faiz politikası, enflasyon görünümü ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinin yer alması bekleniyor. Aralık ayında yapılacak faiz toplantısına yönelik beklentiler açısından açıklanacak veriler ise oldukça kritik öneme sahip.

FED tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler FOMC toplantı tutanaklarında!

ABD BORSALARINDA DÜŞÜŞ, TAHVİL FAİZLERİNDE GERİLEME!

ABD piyasalarında önceki işlem gününde satış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 1,03, Nasdaq yüzde 0,74 ve Dow Jones yüzde 1,64 değer kaybetti. ABD endeks vadeli kontratları ise yeni güne yükselişle başladı.

FED tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler FOMC toplantı tutanaklarında!

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,09 seviyesine geriledi. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 103,6 seviyesinde işlem gördü. Güçlü dolar ve faiz artışı beklentileri altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Altının ons fiyatı yüzde 1,6 düşüşle 3 bin 785 dolara gerileyerek yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesine indi.

Enerji piyasalarında ise arz görünümüne ilişkin gelişmeler takip edildi. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalarak 92,7 dolara geriledi.

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