Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyondaki gerilemeye rağmen aralık ayında faiz artırımını desteklediğini açıkladı. 50 baz puanlık artış ihtimalini de gündeme getiren Waller'ın mesajları, altın başta olmak üzere küresel piyasalarda faiz baskısını yeniden artırdı.

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ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen faiz mesajları küresel piyasalarda yeni bir dalgalanma beklentisini beraberinde getirdi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonda gerileme yaşansa bile aralık ayında faiz artırımını destekleyeceğini açıkladı.

Waller'ın açıklamaları, Fed'in para politikasında gevşemeye gitmek yerine sıkılaşmayı sürdürmeye hazırlandığına işaret etti.

ABD'de açıklanan ekim ayı enflasyon verileri de bu mesajın ardından faiz beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

50 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ MASADA

Waller, ekim ayı enflasyonunun eylül ayına kıyasla iyileşmesi durumunda dahi aralık ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına destek vereceğini belirtti.

Fed faiz artırımı için kapıyı araladı, altın üzerindeki baskı arttı

Ancak çekirdek tüketici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3 veya üzerinde gerçekleşmesi halinde daha güçlü bir adımın değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Waller, 50 baz puanlık artışın masaya yatırılabileceğini ifade etti.

ALTIN ÜZERİNDE FAİZ BASKISI ARTTI

Fed'in daha sıkı para politikası izleyebileceğine yönelik beklentiler, faiz getirisi bulunmayan altın açısından baskı unsuru oluşturdu. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesiyle birlikte altın fiyatlarında düşüş görüldü.

Fed faiz artırımı için kapıyı araladı, altın üzerindeki baskı arttı

Reuters'ın aktardığı piyasa verilerine göre ekim ayı enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ons altın yüzde 2 gerileyerek 4 bin 57 dolar seviyesine indi. Dolar endeksi yüzde 0,3 yükselirken ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi 13 baz puan artışla yüzde 4,68'e, 10 yıllık tahvil faizi ise 7,6 baz puan yükselişle yüzde 4,94'e çıktı.

Fed faiz artırımı için kapıyı araladı, altın üzerindeki baskı arttı

Faiz artışlarının hızlanabileceği beklentisi hisse senedi piyasalarında da satış baskısını artırdı. Fed'in aralık ayındaki toplantısında atacağı adımın büyüklüğü, önümüzdeki dönemde altın başta olmak üzere dolar, tahvil ve kripto para piyasalarının yönü açısından belirleyici başlıklardan biri olacak.

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