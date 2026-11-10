Altın ve Bitcoin'de kritik eşikler aşıldı! Fed açıklamaları piyasaları sarstı

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin faiz artışı sinyali veren açıklamaları, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Altının ons fiyatı yüzde 2'den fazla düşerek 4 bin 50 dolara, Bitcoin ise 75 bin doların altına geriledi.

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Küresel piyasalarda altın ve kripto para fiyatları, ABD'den gelen enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin şahin açıklamalarının ardından düşüşe geçti. Altının ons fiyatı yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek kritik 4 bin 100 dolar seviyesinin altına inerken, Bitcoin 75 bin doların altında işlem gördü.

Altın fiyatlarındaki gerilemede, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın açıklamaları ve ABD'de ekim ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu.

Spot piyasada altının ons fiyatı, TSİ 17.00 itibarıyla yüzde 2'den fazla düşerek 4 bin 50 dolara geriledi. Böylece değerli metal, teknik açıdan önemli destek seviyesi olarak kabul edilen 4 bin 100 doların altına indi.

Analistler, yüksek faiz oranlarının faiz getirisi bulunmayan altına olan talebi azaltabileceğine dikkati çekiyor. Altındaki düşüşe paralel olarak gümüşün ons fiyatı da yüzde 1,5'i aşan kayıpla 51 dolar seviyesine geriledi.

BITCOIN 75 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Kripto para piyasalarında da satış baskısı etkisini gösterdi. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek TSİ 17.00 itibarıyla 73 bin 759 dolardan işlem gördü. Bitcoin'in haftalık kaybı ise yüzde 5'e yaklaştı.

CoinMarketCap verilerine göre küresel kripto para piyasasının toplam değeri de son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,31 azalarak 2 trilyon 460 milyar dolara geriledi.

Bitcoin'deki düşüş diğer kripto para birimlerini de etkiledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum'un fiyatı yüzde 1,20 düşerek 2 bin 68 dolar seviyesine indi.

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FED'DEN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyon verilerinde yavaşlama görülse dahi bankanın gelecek ay kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırması gerektiğini belirtti. Waller, ekonomik görünümün kötüleşmesi halinde yarım puanlık faiz artışının da değerlendirilebileceğini ifade etti.

ABD'de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. TÜFE, eylül ayında ise yüzde 0,6 artmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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