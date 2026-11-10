ABD'de bugün açıklanacak TÜFE verisi öncesinde altın piyasasında temkinli bekleyiş öne çıkarken, FED'in aralık ayında faiz artırabileceği ihtimalinin yüzde 84'e yükselmesi değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı. Dünkü işlemlerde 4.148 dolarla 20 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini test eden ve 3 haftanın zirvesine yönelen ons; bugün TSİ 06:00 itibarıyla 4.112 dolardan fiyatlandı. Gram altın da 6.639 TL'den güne başladı.

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Küresel piyasalarda altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yeniden düşüşe geçti. Pazartesi yüzde 1,73 yükselen ons altın 4.140 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise ons, kazanımlarının bir bölümünü geri verdi ve TSİ 06:00 itibarıyla 4.112 dolardan fiyatlandı.

Bu arada ons fiyatı dünkü işlemlerde en yüksek 4.148 doları test etti. Bu, aynı zamanda 20 Ekim’den bu yana görülen en yüksek seviye olarak da dikkat çekti. Ons fiyatı 3 haftanın zirvesinden dönerken, gram altın fiyatı da 6.639 TL’den güne başladı.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket etmesi ve FED'in aralık ayında faiz artırabileceği beklentisinin güçlenmesi, değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.

Altında FED ve TÜFE baskısı! Ons 3 haftanın zirvesinden döndü

FED BEKLENTİSİ YÜZDE 84'E ÇIKTI

ABD'de enflasyon baskılarının devam edebileceğine yönelik endişeler, FED'in para politikasında yeniden sıkılaşmaya gidebileceği beklentisini gündeme taşıdı. Piyasalarda aralık ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 84 olarak fiyatlanıyor. Bu oran, bir hafta önce yaklaşık yüzde 74 seviyesindeydi. Böylece kısa sürede 10 puanlık artış yaşandı. Faiz beklentilerindeki bu yükseliş, getirisi olmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor.

Yatırımcılar, açıklanacak ABD enflasyon raporunun FED'in gelecek dönemdeki adımlarına ilişkin önemli sinyaller vermesini bekliyor. Enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna işaret eden verilerin, faiz artırımı beklentilerini daha da güçlendirebileceği ifade ediliyor.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ile yaptığı görüşmelerin ardından İran'daki çatışmanın sona yaklaşmakta olduğuna inandığını ifade etti. Diplomatik çözüm beklentisiyle petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme de altına destek verdi.

Düşük enerji maliyetlerinin küresel enflasyonu hafifletebileceği ve merkez bankalarının ilave sıkılaşma ihtiyacını azaltabileceği değerlendiriliyor. Ancak daha kısa vadede faiz artırımı beklentisinin güçlenmesinin, petroldeki düşüşün etkisini sınırladığı belirtiliyor.

Altında FED ve TÜFE baskısı! Ons 3 haftanın zirvesinden döndü

GÖZLER İKİ KRİTİK GELİŞMEDE

Altının yönünde ABD enflasyon verileri ve Orta Doğu’daki gelişmelerin belirleyici olacağını aktaran analistler “TÜFE aylık %0,3 ve çekirdek %0,2 gelirse beklentiler büyük ölçüde karşılanmış olacak. Daha yüksek rakamlar, dolar ve tahvil getirilerini destekleyerek altını baskılayabilir. Daha düşük rakamlar ise FED'in faiz artırımı beklentisini zayıflatıp altına destek verebilir” görüşünü aktarıyor.