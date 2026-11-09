Gram altında 7 bin TL hesabı! İslam Memiş'ten kritik uyarı
Altın fiyatlarında yeni haftayla birlikte yükseliş hareketi hız kazandı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon baskılarını hafifleteceği beklentisiyle ons altın 4 bin 135 dolara kadar yükselirken, gram altın 6 bin 700 TL seviyesine yaklaştı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalardaki gelişmeleri değerlendirerek altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaştı. Memiş, gram altında orta vadede 7 bin TL seviyesinin üzerinin, ons altında ise 4 bin 400 doların gündeme gelebileceğini söyledi.
A Haber yayınında konuşan İslam Memiş, bu hafta Japonya, Çin, Almanya ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.
Özellikle ABD'den gelecek verilerin altın fiyatları açısından belirleyici olabileceğini ifade eden Memiş, petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel piyasalarda iyimserliği artırdığını, bu gelişmenin borsa, altın ve gümüş fiyatlarına da yansıdığını kaydetti.
ONS ALTINDA 4 BİN 400 DOLAR BEKLENTİSİ
Altının kısa vadeli hareket alanına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altında 4 bin-4 bin 200 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Sabah saatlerinde ons altının 4 bin 120-4 bin 135 dolar seviyelerini gördüğünü belirten uzman isim, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu dile getirdi.
Memiş, Demokratların çoğunluğu almasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 200 ve 4 bin 400 dolar seviyelerinin teknik açıdan izleneceğini ifade etti.
GRAM ALTINDA 7 BİN TL ÜZERİNE DİKKAT ÇEKTİ
Gram altındaki yükselişe de değinen Memiş, fiyatların 6 bin-6 bin 500 TL bandından 6 bin 500-7 bin TL aralığına geçtiğini belirtti. Gram altında 6 bin 500 TL seviyesini destek olarak takip ettiğini söyleyen Memiş, orta vadede 7 bin TL'nin üzerindeki seviyelerin gündemde olduğunu kaydetti.
Altın yatırımcılarına da seslenen Memiş, nakit ihtiyacı bulunmayan ve elinde altın tutan yatırımcıların beklemeyi sürdürebileceğini ifade etti.
TRUMP'IN İRAN MESAJLARI ALTINI ETKİLEYEBİLİR
Altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek jeopolitik gelişmelere de dikkat çeken Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının piyasalar açısından risk oluşturduğunu söyledi.
İran'a yönelik olası bir askeri müdahalenin petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıyabileceğini belirten Memiş, böyle bir senaryoda petrolün 120 dolara kadar çıkabileceğini, altın ve gümüş fiyatlarının ise baskı altında kalabileceğini dile getirdi. Jeopolitik risklerin yeniden artmasının piyasalarda dalgalanmaya neden olabileceğini vurguladı.
“ALTIN BORÇLANMAK RİSKLİ BİR KARAR”
Altın fiyatlarındaki hareketliliğin borçlanma kararlarında da dikkate alınması gerektiğini belirten Memiş, özellikle düğün yapacak veya altın borcu bulunan vatandaşları uyardı.
Bu yıl düşük fiyatlardan altın alanların avantajlı bir dönem geçirdiğini ifade eden uzman isim, mevcut seviyelere bakarak gelecek yıllar için altın borçlanmanın risk taşıdığını söyledi. Memiş, “Bu düşük fiyata kanıp da önümüzdeki yıllar için altın borçlanmamak lazım. Altın borçlanmanın da riskli bir karar olduğunu tekrar ifade etmek isterim” dedi.
FED'İN FAİZ KARARINDA MART AYI İHTİMALİ
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri de değerlendiren Memiş, piyasalarda aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimalinin yüzde 70 oranında fiyatlandığını belirtti. Ancak karar için henüz erken olduğunu vurgulayan Memiş, petrol fiyatlarındaki gerilemenin merkez bankalarının elini güçlendirdiğini söyledi.
Fed'in aralık ayında faiz artırımını pas geçerek bu adımı mart ayına bırakabileceğini ifade eden Memiş, faiz beklentilerindeki belirsizliğin sürdüğünü kaydetti.
Memiş, önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının seyrinin altın ve gümüş piyasaları açısından yakından izlenmesi gerektiğini belirterek, Trump'ın yeni bir askeri veya jeopolitik adım atmaması halinde petroldeki düşüşün devam edebileceğini söyledi.
Küresel enflasyon verileri, Fed'in faiz politikası ve jeopolitik gelişmelerin altının yönünü belirleyecek temel başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.