Gram altında 7 bin TL hesabı! İslam Memiş'ten kritik uyarı

GRAM ALTINDA 7 BİN TL ÜZERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gram altındaki yükselişe de değinen Memiş, fiyatların 6 bin-6 bin 500 TL bandından 6 bin 500-7 bin TL aralığına geçtiğini belirtti. Gram altında 6 bin 500 TL seviyesini destek olarak takip ettiğini söyleyen Memiş, orta vadede 7 bin TL'nin üzerindeki seviyelerin gündemde olduğunu kaydetti.

Altın yatırımcılarına da seslenen Memiş, nakit ihtiyacı bulunmayan ve elinde altın tutan yatırımcıların beklemeyi sürdürebileceğini ifade etti.