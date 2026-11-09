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Milli sporcu Dünya Yenihayat'tan altın madalya

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Milli sporcu Dünya Yenihayat'tan altın madalya
Başlık ResmiMilli sporcu Dünya Yenihayat'tan altın madalya

Milli okçu Dünya Yenihayat, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) altın madalya kazandı.

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Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Senegal'in başkenti Dakar'daki organizasyonda milli sporcu Dünya Yenihayat, kızlar klasik yay bireysel kategorisinde yarıştı.

DÜNYA'DAN ALTIN MADALYA

Yarı finalde İspanya'dan Sandra Perez Cumbreras'ı 7-1 yenerek finale yükselen milli okçu, finalde ABD'li Ye-Eun Whang'ı 6-5 mağlup ederek şampiyon oldu.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyondaki 4. madalyasını kazandı. Öte yandan Türkiye, Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihinde okçuluk branşında ilk madalyasını elde etti.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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